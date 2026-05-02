Voor Max Verstappen en zijn collega's is de Formule 1 eindelijk weer gestart met de sprintrace in Miami. De Nederlander hoopte op succes, en mocht beginnen vanaf de vijfde startplek. Na een spannende race eindigde Verstappen uiteindelijk ook als vijfde. De winst ging naar regerend wereldkampioen Lando Norris.

De sprintrace in Miami stond voor een groot deel in het teken van het onverwachte overlijden van voormalig Formule 1-coureur Alex Zanardi. Zo had onder meer Kimi Antonelli op zijn auto een eerbetoon aan zijn landgenoot. Bovendien was er vooraf veel schrik toen Nico Hulkenberg vlak voor de race uitviel, vanwege brand en rook dat uit zijn auto kwam. Ook Arvid Lindblad kon niet meedoen vanwege problemen.

Vertrouwen bij Verstappen

De sprintrace in het warme Florida begon dus, zoals vroeger gebruikelijk was, met twintig auto's aan de start. Voor de top acht lagen er punten voor het WK-klassement klaar, na de korte wedstrijd over 19 rondes. Max Verstappen begon op plek vijf én met veel vertrouwen aan de race, enkele plekken achter Lando Norris die vanaf pole position mocht vertrekken.

Al vrij snel verloor de Nederlandse Red Bull-coureur een plekje aan Mercedes-rijder George Russel. De start bleek dus weer een euvel voor Red Bull. Daardoor raakte Verstappen eerst in een strijd verwikkeld met zijn eeuwige rivaal Lewis Hamilton die hem zelfs inhaalde. Vervolgens haalde de Nederlander hem eerst op niet toegestane wijze weer terug in, om twee rondes later, na het teruggeven van de plek, wel weer voorbij de Engelsman te snellen. Even was er ook schrik op de safety car, nadat Alex Albon een stuk van zijn wagen verloor, maar dat was gelukkig niet nodig. WK-leider Antonelli startte dramatisch en kwam er vervolgens niet meer aan te pas.

Norris snelt naar de winst

In de zeer hete omstandigheden in Florida, waar het kwik tot ver boven de dertig graden kwam, bleef leider Norris stoïcijns aan kop van de race. De Brit van McLaren won uiteindelijk voor het eerst dit seizoen een race, voor teamgenoot Oscar Piastri en Charles Leclerc van Ferrari.

Verstappen klaagde halverwege nog over problemen met zijn remmen, maar groeide uiteindelijk wel in de wedstrijd. De Nederlander zette volop druk op Russell, maar kon hem net niet inhalen. Hij ging steeds snellere rondjes rijden en eindigde uiteindelijk als vijfde, nadat Antonelli ook nog een straf kreeg. Daarmee verdiende hij vier punten voor het klassement. Vooral Mercedes stelde teleur, en eindigde voor het eerst niet op het podium.

Later op de zaterdagavond staat de kwalificatie van de Grand Prix van zondag nog op het programma voor de coureurs. Het is nog maar de vraag of Hulkenberg daar wél aan mee kan doen. Racing Bulls-coureur Lindblad zal naar alle waarschijnlijkheid wel gewoon mee kunnen doen. Wel wordt er gevreesd voor onstuimige weersomstandigheden op de zondag. Wat dat voor mogelijke gevolgen heeft, is nog niet duidelijk.