Max Verstappen ruziet met concurrerend team om pylon: 'Ik rij hem helemaal kapot'

Max Verstappen strijdt dit weekend op de Grand Prix van Spanje om voor het vierde jaar op rij te winnen. Dat zal een stuk lastiger worden dan eerdere jaren. De Red Bull-coureur blijft nuchter en 'ruziet' zelfs tussendoor met Ferrari.

Het Italiaanse Formule 1-team wekt de irritatie van Verstappen, vertelt hij in een interview met Viaplay. Viaplay-presentator Chiel van Koldenhoven laat een foto zien van een geplette pylon. "Ik zag deze gisteren nog in de pitstraat."

Ondeugende Verstappen

Verstappen kijkt ondeugend terug. "Ja! Ja, die is van mij. Nee, omdat Ferrari die altijd heel ver naar buiten zet." Op het moment dat Verstappen wil pitsen, staat de feloranje pylon inderdaad behoorlijk in de weg. "Ik zeg: 'Als dat nu nog een keer gebeurt, rij ik hem helemaal kapot.'"

Het blijkt een terugkerend probleem te zijn. "Na die vorige race, want het is al een paar wedstrijden." De oplossing van Verstappen is dan ook duidelijk: "Ik dacht als die er nu weer staat, ik rij er gewoon vol overheen." Dat zal hij ook in Spanje doen. "Als-ie er dadelijk weer staat, rij ik er weer overheen."

Vrije trainingen

Verstappen zal aan de bak moeten. In de vrije trainingen waren de McLarens constant sneller dan de Nederlander. In de laatste vrije training was Oscar Piastri zelfs bijna een seconde sneller dan de Verstappen, die opnieuw klaagde over zijn bolide. Hij reed slechts de vijfde tijd, terwijl Piastri en Norris aan kop gingen.

Grand Prix van Spanje

Na de drie vrije trainingen staan de kwalificaties op het programma. Om 16.00 uur worden de kwalificatie gereden. De race begint zondag om 15.00 uur. Verstappen heeft goede herinneringen aan het circuit in Spanje. Hij won de laatste drie keer dat de GP van Spanje gehouden werd. En belangrijker nog: in 2016 won hij op dit circuit zijn eerste Grand Prix in de Formule 1.