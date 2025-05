Max Verstappen blijft verliezen van oppermachtig McLaren bij derde vrije training GP van Spanje

Max Verstappen heeft een pijnlijke generale repetitie voor de Grand Prix van Spanje achter de rug. In de derde en laatste vrije training reed de Nederlander naar de vijfde tijd. Oscar Piastri en Lando Norris waren oppermachtig en reden de snelste tijd. Verstappen was bijna een seconde langzamer dan Piastri.

De Nederlandse coureur van Red Bull reed slechts de vijfde tijd. Hij was 0.988 seconden langzamer dan Piastri. De McLaren-coureurs waren de enige rijders die een rondje onder de 1:13 wisten te rijden.

Oppermachtig McLaren

In de eerste en tweede vrije training moest Verstappen ook al een McLaren voor laten gaan. In VT1 was Norris de snelste, maar reed Verstappen de tweede tijd. Bij VT2 snelde de Nederlander naar de derde tijd, achter Mercedes-coureur George Russell en Piastri. In de laatste vrije training voor de kwalificaties, zijn voor het eerst dit weekend beide McLarens sneller.

De meeste coureurs kwamen op medium-banden het Circuit de Barcelona op. Pas aan het einde van de vrije training kwam de race pas echt op gang, toen de meeste teams switchte naar soft-banden. Verstappen was opnieuw niet tevreden met zijn auto. Op de mediums én softs verloor hij tijd ten opzichte van de McLarens.

De Red Bull-coureur finishte zelfs achter Russell en Charles Leclerc. Teamgenoot Yuki Tsunoda blameerde zichzelf door als veertiende over de streep te komen.

Grand Prix van Spanje

Na de drie vrije trainingen staan de kwalificaties op het programma. Om 16.00 uur worden de kwalificatie gereden. De race begint zondag om 15.00 uur. Verstappen heeft goede herinneringen aan het circuit in Spanje. Hij won de laatste drie keer dat de GP van Spanje gehouden werd. En belangrijker nog: in 2016 won hij op dit circuit zijn eerste Grand Prix in de Formule 1.