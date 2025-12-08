Tussen alle festiviteiten rondom wereldkampioen Lando Norris vond na de Grand Prix van Abu Dhabi een opvallend moment plaats. Kimi Antonelli zocht Max Verstappen direct na de race op om hem aan te spreken op een cruciale fout een week eerder. De Nederlander reageerde verrassend ontspannen.

Verstappen won de seizoensfinale in Abu Dhabi, maar dat bleek niet genoeg voor zijn vijfde wereldtitel op rij. Hij eindigde twee punten achter Norris en daardoor werd de fout van Antonelli in Qatar opnieuw onderwerp van gesprek. De Italiaan lag daar in de slotfase vierde, maar schoot in een bocht rechtdoor.

'Alles in orde'

Critici wezen er snel op dat Norris precies twee punten pakte door een fout van Antonelli in de voorlaatste ronde van de Grand Prix van Qatar, een week voor de seizoensfinale. De Italiaan lag toen vierde, maar maakte een fout in een bocht, waardoor Norris hem makkelijk kon passeren en twee extra punten pakte in zijn strijd met Verstappen en Oscar Piastri. Na de finish zondag zagen verslaggevers hoe Antonelli zijn excuses aanbood aan Verstappen, waarop de Nederlander antwoordde dat hij niets te betreuren had en toevoegde dat 'alles in orde is'.

Niet fataal

Belangrijk is dat deze twee punten uiteindelijk niet fataal bleken. Het is aannemelijk dat McLaren Piastri had opgedragen de tweede plaats in Abu Dhabi aan Norris af te staan, zodat de Brit wereldkampioen kon worden. Als hij en Verstappen met een gelijk aantal punten waren geëindigd, met een overwinning voor de Nederlander op het Yas Marina Circuit, zou de titel naar Verstappen zijn gegaan. De viervoudig wereldkampioen sloot het seizoen namelijk af met één overwinning meer dan Norris.

De jonge Italiaan speelde ook al eerder in het seizoen een cruciale rol in het mislopen van de vijfde wereldtitel voor Verstappen. Zo botste Antonelli tegen de Red Bull-coureur in de openingsronde van de Grand Prix van Oostenrijk. Hierdoor moest Verstappen opgeven, waardoor hij nul punten behaalde.

Prima debuutseizoen

Antonelli kende naast zijn veelbesproken incidenten een prima debuutseizoen in de Formule 1. De Mercedes-coureur eindigde als zevende in de WK-stand. Daarnaast stond hij driemaal op het podium. Antonelli heeft een contract bij de Duitse renstal tot 2026.