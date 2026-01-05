Max Verstappen geniet samen met zijn vriendin Kelly Piquet en hun dochtertje Lily van een heerlijke vakantie nu het F1-seizoen er officieel op zit. Tijdens die vakantie waagt de coureur zich zelf aan een andere sport, waar hij direct een voordeel lijkt te hebben.

Verstappen is op het moment in Brazilië, het land waar de roots van zijn vriendin Piquet liggen. De vriendin van de Formule 1-coureur deelde al een aantal mooie beelden vanuit haar thuisland. Zo vaarden Piquet en Verstappen al een mooi stukje samen met hun dochter Lily. Onder die foto's reageerde Sophie Kumpen, de moeder van Victoria en Max Verstappen, al met hartjes emoji's.

Op haar Instagram deelt Piquet echter dat Verstappen ook bezig is met sportieve activiteiten. De Nederlandse coureur is te zien op een beachvolleyveld, waar hij een wedstrijdje aan het spelen is samen met vrienden en familie in Brazilië. Verstappen lijkt wel in het voordeel te zijn, want het regent pijpenstelen in de Braziliaanse jungle. De Nederlander staat op de F1-baan ook bekend als een coureur die goed om kan gaan met regen op het circuit.

Formule 1

Voor Verstappen is de vakantie na het Formule 1-seizoen een welkome. De Nederlander raakte tijdens de Grand Prix in Abu Dhabi zijn wereldtitel officieel kwijt. Verstappen had nog een kans om het wereldkampioenschap te pakken, maar dan moest hij zelf winnen en Lando Norris buiten de top drie eindigen. Dat eerste lukte, want Verstappen reed glansrijk naar de zege in Abu Dhabi. Norris eindigde echter als derde tijdens de GP en daardoor nam hij het wereldkampioenschap over van de Nederlander.

Komend seizoen is er voor Verstappen maar één doel, het wereldkampioenschap heroveren. Samen met een nieuwe teamgenoot in Isack Hadjar moet hij op jacht en die strijd gaat beginnen op 11 februari. Dan gaat het F1-seizoen van start met de eerste testritten in Bahrain. Vervolgens is de eerste officiële Grand Prix dit jaar in Australië. Op 8 maart gaan de coureurs daar de baan op voor de eerste race van het jaar. De afsluiter van het seizoen is traditioneel weer in Abu Dhabi op 6 december.