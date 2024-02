Max Verstappen zwijgt over onderzoek rond Horner: 'Alles wat ik daarover zeg kan anders geïnterpreteerd worden'

Max Verstappen wilde zich na afloop van de presentatie van de nieuwe auto van Red Bull niet uitlaten over de situatie rond teambaas Christian Horner. Er loopt een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner.

Vanuit Red Bull werd Verstappen geadviseerd geen uitspraak te doen over de situatie. Daar had de regerend wereldkampioen begrip voor. "Alles wat ik daarover ga zeggen, kan natuurlijk op een bepaalde manier worden geïnterpreteerd. Dan is het beter om even niets te zeggen."

Donderdagavond werd de RB20 gepresenteerd. In die auto zal Verstappen komend seizoen de strijd aangaan in het Formule 1-kampioenschap. Teambaas Horner was ook aanwezig bij de presentatie, hij sprak na afloop wel over de beschuldigingen richting hem.

Tegen Sky Sports zei Horner er niet aan te hebben gedacht om een stap opzij te doen binnen het team. "Het team is sterk en ik voel veel steun van alle aandeelhouders", zegt hij. "Er is geen frictie binnen het team."

Ook met Max en Jos Verstappen heeft Horner "totaal geen problemen". "Max is gefocust op zijn taak. Hij steunt me, en ik kijk er naar uit het nieuwe seizoen met hem te beginnen."