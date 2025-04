Ontevreden concurrent van Max Verstappen baart opzien met opvallende uitspraak: 'Het klikt niet'

Lando Norris beleeft een prima start van dit Formule 1-seizoen. Na vier races staat de Britse coureur op de eerste plaats in het klassement. Desondanks wil hij beter presteren, en hij heeft de nodige klachten.

Formule 1-koploper Norris gaf na zijn derde plaats in de Grand Prix van Bahrein aan zich absoluut niet comfortabel te voelen in de cockpit van de MCL39. Volgens de Brit is dat de belangrijkste reden waarom hij geen betere resultaten boekt.

"Telkens als ik iets goeds deed, gingen er twee andere dingen mis. Ik hield mezelf tegen om beter te presteren. Ik wou dat ik wist wat ik kon doen om me beter aan te passen aan de auto. Als Atleet, als coureur, wat dan ook, weet je gewoon wanneer dingen lukken, wanneer je zelfverzekerd bent, wanneer je je comfortabel voelt. Ik ben ervan overtuigd dat ik alles in huis heb, daar twijfel ik niet aan. Maar ergens klikt het niet tussen mij en de auto", aldus Norris tegenover de pers na de GP van Bahrein.

'Pijnlijk'

"Ik krijg geen enkele ronde voor elkaar zoals vorig jaar. Toen wist ik precies wat de auto in elke bocht zou doen, ik had het gevoel dat ik de volledige controle had. Dit jaar is het gevoel compleet anders. Zelfs in Australië, ondanks de overwinning, voelde ik me niet op mijn gemak, geen moment zelfverzekerd. De auto was gewoon mega en dat helpt me nu uit de problemen, maar ik ben lang niet op mijn best en dat is pijnlijk om toe te geven."

Norris won de seizoensopener in Australië, gevolgd door twee tweede plaatsen en een derde plek in China, Japan en Bahrein. Zijn teamgenoot Oscar Piastri pakte in twee van die races de overwinning, waardoor hij Norris tot op slechts drie punten is genaderd in de strijd om de wereldtitel.

Sterke Piastri

Piastri was op het circuit van Sakhir ongenaakbaar. Hij klokte de snelste tijd in twee van de drie vrije trainingen, veroverde pole position én won de race. Norris startte als zesde na een fout in de kwalificatie en had in de race veel moeite om Charles Leclerc in te halen. Uiteindelijk slaagde hij er ook niet in George Russell te passeren voor de tweede plaats.