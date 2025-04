Britse media richten pijlen op klikkende Max Verstappen na opmerkelijke actie

Max Verstappen probeerde zondag in Bahrein te redden wat er nog te redden viel, maar meer dan een zesde plaats zat er niet in. De Nederlander beleefde een frustrerende race en verdiende tot overmaat van ramp in het buitenland ook nog een opvallend imago door zijn rol in de straf voor Lando Norris na een valse start.

De Wet van Murphy was zondag van toepassing op Verstappen. Als er ook maar iets fout gaat, dan gaat ook alles fout. Een slechte start, twee mislukte pitstops en geen enkele grip met zijn Red Bull. Het was dan ook een klein wonder dat de Nederlander uiteindelijk nog zesde werd en acht punten aan zijn totaal in de WK-stand toevoegde.

Crisis bij Red Bull: 'Manager van Max Verstappen haalt woedend verhaal bij Helmut Marko na drama in Bahrein' Max Verstappen reed zondag een teleurstellende race in Bahrein. De Red Bull-coureur kon het tempo van de koplopers niet volgen en moest genoegen nemen met een zesde plek. Verstappen beet na afloop op zijn tong, maar een incident na afloop lijkt er op te wijzen dat er achter de schermen van alles aan de hand is bij het team van de wereldkampioen.

Klikspaan Verstappen

Waar de lijdensweg van Verstappen in Nederland groot nieuws is, richten de media in het buitenland zich vooral op een ander moment. De viervoudig wereldkampioen zag bij de start namelijk van dichtbij dat Lando Norris niet in zijn startvak stond en twijfelde niet om dat via de boordradio aan zijn team door te geven. De Brit kreeg daar uiteindelijk een straf voor.

Frustratie neemt toe bij machteloze Max Verstappen: 'Daar heb ik geen zin in' Max Verstappen won vorige week in Japan zijn eerste race van het jaar, maar hij beleefde zondag een frustrerende GP in Bahrein. De Nederlander begon als zevende en eindigde als zesde. Verstappen liep flink wat schade op in de strijd om de wereldtitel en had het dus ook niet echt naar zijn zin gehad in de auto.

Het Britse medium The Sun wijt dat aan Verstappen: "Norris kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor een valse start. Om het nog erger te maken verklikte Max Verstappen, die een plek achter hem startte, de 25-jarige Brit." Ook The Mirror begon over de rol van de viervoudig wereldkampioen.

De reputatie van klikspaan heeft Verstappen niet alleen in het land van zijn concurrent, maar ook bij onze oosterburen: "Norris staat te ver naar voren, Verstappen ziet het en verklikt zijn rivaal, die vervolgens een straf van vijf seconden krijgt."

Onverzettelijk

In andere landen ging het vooral over de prestaties van de Nederlander. Waar Red Bull er een potje van maakte, krijgt Verstappen van de Gazetta dello Sport een 7 als rapportcijfer: "Dat is zijn zesde plaats waard. Niet voor de positie, maar wel voor de comeback. De Red Bull ging niet en zijn team zorgde voor oponthoud met twee mislukte pitstops. Hij reed laatste, maar eindigde als zesde. Onverzettelijk."

Red Bull laat klagende Max Verstappen in de steek: team van wereldkampioen stapelt fout op fout in Bahrein Voor Max Verstappen was de GP van Bahrein een enorme beproeving. De Nederlandse coureur kende een slechte kwalificatie en ook in de race ging het van kwaad tot erger. Verstappen klaagde meerdere keren dat hij totaal geen grip had en tot overmaat van ramp ging het bij de pitstops van Red Bull ook helemaal mis. Dat is normaal gesproken de specialiteit van het team.

Het Franse Le Figaro trekt juist een hele andere conclusie. Zij bestempelen Verstappen als een van de flops van het weekend, al vergeten ze daar de rol van Red Bull ook niet. "De viervoudig wereldkampioen had een heel gecompliceerd weekend. Hij wist de zesde plek nog te redden in de laatste ronde, maar als Red Bull niet snel iets vindt dan blijft het de vierde auto van het veld. Verstappen kan niet elke race voor een wonder zorgen."