Concurrent van Max Verstappen vecht tegen tranen: 'Ik voel me niet goed'

Max Verstappen kwam er zondag niet aan te pas bij de Grand Prix van Bahrein en moest het doen met een zesde plek. Concurrent én WK-leider Lando Norris werd derde, maar was absoluut niet blij. De Brit moest zelfs vechten tegen de tranen.

Het resultaat was niet verschrikkelijk, moest Norris toegeven. Hij begon op P6 aan de race en eindigde uiteindelijk nog op het podium. Maar de McLaren-coureur vindt dat hij te veel fouten heeft gemaakt. Op de persconferentie zuchtte hij eens en vocht hij zelfs tegen de tranen. Norris, geciteerd door het AD: "Ik voel me niet comfortabel in de auto. Ik ben niet blij en voel me niet goed. Hoe dat komt? Ik weet het echt niet."

Norris snapt ook dat emoties opvallend zijn, omdat hij wel bovenaan staat in het WK-klassement met 77 punten. "Het is lastig om goed uit te leggen, maar het klikt gewoon niet met de auto. Ik heb daar geen duidelijk antwoord op. Anders zou ik het hier en nu meteen met jullie delen." Teamgenoot Oscar Piastri - die won in Bahrein - volgt met 74, Verstappen heeft er 69 na vier raceweekenden.

Verbaasd en teleurgesteld

De 25-jarige coureur, die vorig jaar tweede werd in de WK-stand achter Verstappen, is blij dat het weekend erop zit. Norris zegt dat hij vorig jaar veel beter met zijn auto om kan gaan dan nu. "Eerlijk gezegd: dat ik nu al zo presteer, daar ben ik enorm verbaasd over. Ik ga aan de leiding, maar vraag niet hoe."

Norris won alleen de eerste race van het seizoen, in Australië. Maar ook daar voelde hij zich niet comfortabel. Hij stelt zichzelf dan ook de vragen of het aan hem of aan de auto ligt. Overigens vindt de Brit het niet erg om al die gevoelens op tafel te leggen. ""Dat komt door mijn drang om te presteren. Ik weet wat ik kan en als dat er niet uitkomt door mijn eigen gepruts, dan ben ik teleurgesteld in mezelf. Als ik dat deel met jullie denk ik niet dat dat per se een negatieve invloed op mijn prestaties heeft."

Grand Prix van Saoedi-Arabië

Norris heeft maar een paar dagen om de juiste vorm en het goede gevoel te vinden, want komend weekend staat de Grand Prix van Saoedi-Arabië op het programma.