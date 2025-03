Oplichters misbruiken naam van voormalig Formule 1-wereldkampioen: 'Hier is hij niet bij betrokken'

Kimi Räikkönen is onderwerp van een opvallende zaak in Finland. Zijn manager waarschuwt namelijk dat mensen de naam van de voormalig Formule 1-wereldkampioen gebruiken om anderen op te lichten.

Oplichters zouden de naam van Räikkönen gebruiken om mensen te lokken met frauduleuze crypto-deals. Daar waarschuwt Sami Visa voor. Hij is al jarenlang de manager en persvoorlichter van de wereldkampioen van 2007. Volgens Visa gebeurt dat vooral via sociale media.

Crypto-oplichters

Daar verschijnen koppen met Räikkönens naam en een foto van de bekende coureur, terwijl de link daaronder naar een neppagina leidt die zich voordoet als een bekende Finse nieuwssite. Op die pagina belooft de coureur onrealistisch hoge rendementen en enorme winsten met crypto-investeringen.

"De website ziet eruit als de uwe bijvoorbeeld", legde Visa uit aan de krant Ilta-Sanomat. "Er staat een nepnieuwsbericht op dat Kimi Räikkönen miljoenen verdient met crypto-investeringen en tips geeft aan degenen die zijn voorbeeld willen volgen."

Verklaring Räikkönen

In een speciale verklaring aan de Finse media benadrukte Räikkönen dat dit allemaal leugens zijn en dat zijn advocaten al contact hebben opgenomen met de beheerders van de sociale media waar de nepadvertenties zijn verschenen.

"Deze oplichtingspogingen komen regelmatig voor", voegde Visa eraan toe. "De oplichters gebruiken ook andere bekende Finse personen. We schakelen regelmatig de politie in, maar tot nu toe zonder resultaat. Mensen moeten gewoon voorzichtig zijn. Kimi Räikkönen is nooit betrokken geweest bij en is ook nu niet betrokken bij reclames met betrekking tot cryptocurrencies. Hetzelfde geldt voor zijn vrouw Minttu Räikkönen."

Oud-wereldkampioen

Räikkönen debuteerde in 2001 en ging pas in 2021 met pensioen. Hij reed in totaal 349 races en won er daarvan 21. De Fin eindigde maar liefst 103 keer op het podium. Räikkönen is nog altijd de laatste coureur die met Ferrari wereldkampioen is geworden. De Fin troefde na een spannende titelstrijd uiteindelijk Lewis Hamilton en Fernando Alonso af. Räikkönen reed verder voor Sauber, McLaren, Lotus en Alfa Romeo.