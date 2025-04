Opvallend commentaar over Max Verstappen tijdens 'interne strijd' in Formule 1: 'Gaat hij een grote rol bij spelen'

Het Formule 1-seizoen is inmiddels al een paar races onderweg en dus kunnen er al een aantal conclusies worden getrokken. Voor het eerst in jaren staat Verstappen niet bovenaan in de WK-stand, want hij moet de McLarens van coureurs Oscar Piastri en Lando Norris voor zich dulden. Bij het Engelse Sky Sports durven ze wat conclusies te trekken, met daarbij een opvallende rol voor de viervoudig wereldkampioen uit Nederland.

Verstappen won alleen de derde GP van dit jaar (Japan) en moest verder telkens een van de McLarens voor zich dulden. Piastri en Norris hebben op dit moment een betere auto en profiteren daarvan in het klassement. Piastri gaat met 99 punten aan de leiding, gevolgd door Nooris (89) en Verstappen (87).

Met de GP van Miami voor de boeg is het voor Sky Sports na vijf GP's reden om de balans op te maken. De McLarens hebben op dit moment de beste papieren, maar volgens het medium zit het team ook met een probleem. "Er dreigt een interne strijd tussen McLarens te ontstaan, waarbij Verstappen een grote rol spelen", denkt Karum Chandhok in de podcast van Sky Sports. "Hij staat klaar om toe te slaan en is degene die er bij Red Bull het maximale uit haalt. Je kan hem niet negeren."

Vijfde titel op rij?

Het Britse medium denkt dat Norris en Piastri nog wel eens punten van elkaar kunnen afsnoepen omdat er geen uitgesproken kopman is bij het team. Dat biedt kansen voor Verstappen, die een kleine achterstand heeft.

Zeker nu er een belangrijke update aan lijkt te komen waardoor Verstappen beter zou moeten presteren in zijn Red Bull. "Voorlopig draait het nog steeds om het maximaliseren van resultaten, en dat doen weinigen, misschien niemand, beter dan Verstappen. Sterker nog: zolang hij de koppositie in de titelstrijd in de buurt van één raceoverwinning houdt (25 punten) zit het er dik in dat hij zijn vijfde titel op rij binnensleept."

Bijna tijd voor GP Miami

Of Verstappen de voorsprong kan verkleinen, weten we later deze week. Dan staat namelijk de GP van Miami op het programma. Net als eerder dit jaar in China is er dan weer een sprintrace, waardoor er slechts één vrije training is. Die is op vrijdag, net als de spriintkwalivicatie. De sprintrace en de 'echte' kwalificatie voor de race van zondag zijn zaterdag. Liefhebbers moeten dat weekend hun avonduren vrijhouden, want de race in de Verenigde Staten wordt relatief laat afgewerkt

Max Verstappen bijna vader

Buiten de racerij zijn het sowieso spannende tijden voor Verstappen. Zijn vriendin Kelly Piquet is hoogzwanger en lijkt zeer binnenkort te bevallen. De verwachting is dat dit net na het raceweekend in de Verenigde Staten gebeurt, waardoor de Nederlander, als hij dat wil, geen race hoeft te missen.