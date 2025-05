TV-gids: dit is hoe laat Max Verstappen in actie komt bij de Grand Prix van Miami

Max Verstappen maakt zich na een geweldige kwalificatie op voor de zesde grand prix van het seizoen. De Nederlander kende een teleurstellende sprintrace, maar mag zondag vanaf pole position starten bij de belangrijkste race van het weekend. Lees hier hoe laat je moet inschakelen voor de Grand Prix van Miami.

De race in de spectaculaire Amerikaanse stad staat sinds 2022 op het programma. Verstappen won in het debuutjaar en vervolgens ook in 2023. Afgelopen jaar was Lando Norris sneller, maar werd Verstappen alsnog tweede én won hij de sprintrace. De viervoudig wereldkampioen kan dus zeker zeggen dat het circuit hem ligt.

Max Verstappen kan na magistrale pole in Miami een nog grotere Formule 1-legende worden Max Verstappen verraste zaterdag door na een mislukte sprintrace met een geweldige ronde tijdens de kwalificatie pole position te pakken voor de Grand Prix van Miami. De Red Bull-coureur is met vier wereldtitels natuurlijk al een Formule 1-legende, maar de Nederlander heeft zondag in de race de kans om zijn rol in de geschiedenis van de sport weer een stukje groter te maken.

Pole position na zeperd

En dat heeft hij ook wel nodig, gezien de start van dit seizoen. Eén zege in vijf grands prix is weinig, voor Verstappens doen. McLaren-coureur Oscar Piastri won al drie races en leidt dan ook het WK-klassement. Ook Norris staat boven de Nederlander. Het verschil met beide concurrenten is door de puntloze sprintrace inmiddels aardig aan het oplopen.

Max Verstappen raakt imposante reeks kwijt door tijdstraf bij sprintrace GP van Miami Max Verstappen beleefde een zaterdag met twee gezichten. Hij piekte met pole op het juiste moment, in de kwalificatie voor de race op zondag. Maar een paar uur daarvoor verliep de sprintrace uiterst pijnlijk.

Verstappen revancheerde zich echter razendsnel, want enkele uren na die teleurstellende race was hij onnavolgbaar in de kwalificatie. Lando Norris maakte in het allesbeslissende gedeelte tot twee keer toe een fout in de laatste bocht en moest daardoor genoegen nemen met een tweede tijd. Kimi Antonelli start vanaf de derde plek.

Protestactie Max Verstappen lijkt effect te hebben: 'We overwegen om dat aan te passen' Er is mogelijk heel goed nieuws voor Max Verstappen, die eerder onder vuur kwam te liggen omdat hij vloekte tijdens een persconferentie. FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem heeft namelijk bekendgemaakt dat de straffen voor vloeken en ander wangedrag van coureurs worden aangepast.

Eerste race als vader

Verstappen begint zondag voor de allereerste keer vanaf pole position als vader, want eerder deze week werd zijn dochter Lily geboren. De Nederlander vloog zelfs wat later dan gepland naar Miami om meer tijd met zijn vriendin Kelly Piquet en zijn dochtertje door te kunnen brengen. Voor de Braziliaanse is het overigens haar tweede kind.

Kritische Charles Leclerc moest om deze knullige reden sprintrace in Miami overslaan Charles Leclerc kwam zaterdag al vóór de sprintrace in Miami in de problemen: de Ferrari-coureur crashte op weg naar de startgrid. In de stromende regen reed hij door een plas water, waardoor zijn auto onbestuurbaar werd.

Hoe laat begint de GP van Miami?

Het wordt zondag een latertje voor de Formule 1-fans, want door het tijdverschil met de Verenigde Staten gaat de wedstrijd pas laat van start. De race in Miami begint zondag om 22.00 uur. Zoals altijd is de grand prix live te zien via streamingsdienst Viaplay. De voorbeschouwing begint een uurtje eerder.