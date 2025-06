Privéjet Max Verstappen landt in Nederland, 'coureur is aanwezig bij speciaal familiebezoek'

De privéjet van Max Verstappen is geland in Nederland. De Red Bull-coureur lijkt een bezoekje te nemen aan Limburg. Daar is hij opgegroeid én woont zijn zus Victoria Verstappen.

De huidige wereldkampioen in de Formule 1 heeft een vrij weekend in zijn drukke wedstrijdschema. Volgende week reist hij af naar Montréal om belangrijke punten voor het kampioenschap te pakken in de Grand Prix van Canada. Tussendoor lijkt hij de regio te bezoeken waar hij is opgegroeid.

Privéjet

Het X-account VerstappenJet volgt het privévliegtuig dat Verstappen gebruikt om de hele wereld over te vliegen. De Nederlandse coureur is woonachtig in Monaco en dat ligt niet per se om de hoek van Limburg. De vluchtdetails laten zien dat hij zondag vertrok vanuit het Franse Nice (stad die naast Monaco ligt) en landde in Limburg, waarschijnlijk op het vliegveld in Maastricht.

Victoria Verstappen

Verstappen deelt zelf niets over zijn tripje naar Nederland, omdat hij tijdens zijn vrije weekenden natuurlijk liever in de onbekendheid rondloopt. Een actieve volger lijkt het wel te weten. ' Dit weekend wordt Victoria's dochter gedoopt! Ze plaatste er een bericht over op haar Instagram!'

Victoria Verstappen is de zus van Max. Zij vierde afgelopen week een klein feestje want haar dochtertje met haar man Tom Heuts is één jaar geworden. Volgens de actieve volger wordt Hailey dit weekend gedoopt en is de coureur daarbij aanwezig.

Dat zou goed kunnen, want Verstappen was in 2022 ook aanwezig toen zijn neefjes Luke en Lio werden gedoopt. Zus Victoria combineerde de doop met een heuse babyborrel.

Kampioenschap

De afstand tussen Verstappen en de McLarens wordt per Grand Prix groter en groter. Oscar Piastri gaat momenteel aan de leiding met 186 punten. Zijn teamgenoot Lando Norris volgt met tien punten achterstand: op 176 punten. Verstappen staat op plek drie met 'slechts' 137 punten. Dat is nog altijd een stuk beter dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, die een magere 10 punten op zijn naam heeft staan.