Kelly Piquet liet haar en Max Verstappens dochter achter: 'Ik had bijna een kleine hartaanval'

Begin mei maakten F1-wereldkampioen Max Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet bekend ouders te zijn geworden. Dochter Lily komt terecht in een echte racersfamilie, van Piquets vader was ook F1-kampioen. Een maandje na de bevalling pikt Piquet haar oude leven weer enigszins op.

Op Instagram laat Piquet zien dat ze een van de sprekers is tijdens een conferentie: ICON. Dat is een 'International Conference About Influence', oftewel een internationale conferentie over invloed. Daar kan een van de grootste influencers van het moment niet ontbreken.

Influencer

Piquet zal in de MEO Arena te Lissabon (Portugal) vast verteld hebben over haar bereik op internet. Op Instagram heeft de dochter van Nelson Piquet 2 miljoen volgers. Die mensen klikken niet zomaar op haar conent en grijpen ook niet vrijblijvend naar de subscribe-knop. Dat is omdat Piquet precies levert wat van een influencer wordt verwacht: glamoureuze kiekjes, inspirerened quotes en inkijkers in haar persoonlijk leven.

Nieuwe liefde Lando Norris betekent slecht nieuws voor vriendin van Max Verstappen Kelly Piquet beviel eind april van dochter Lily en dat was haar eerste kindje samen met Max Verstappen. De Braziliaanse vriendin van de viervoudig wereldkampioen Formule 1 kwam daardoor nog meer in de spotlights te staan. Opvallend genoeg raakte ze kort daarna haar status als populairste partner van een F1-coureur kwijt en inmiddels staat ze op dat vlak zelfs op de derde plek.

Concent creator

In enkele story's op Instagram laat Piquet zien dat ze warm wordt onthaald bij de conferentie. Ze neemt plaats op een groots podium, dat fraai is uitgelicht en manshoge wandpanelen met projecties bevat. Daarop staat ook welk thema Piquet komt bespreken: "Invloed en de kracht van digitaal verhalen vertellen." Onder haar naam staat 'model en content creator'.

Als kind van een Braziliaanse vader is het voor haar een koud kunstje om het publiek in Portugal in te palmen. Ze spreekt immers de taal. Wat Piquet zwaarder viel is om haar baby van net 1 maand te moeten verlaten. Dat maakt ze duidelijk op de laatste foto in haar story's.

Max Verstappen laat Kelly Piquet en dochter Lily wachten: topcoureur vliegt naar opmerkelijke plek na drama in Spanje Max Verstappen beleefde zondag een vreselijke race in Spanje en lijkt daardoor een streep te kunnen zetten door zijn ambities om voor het vijfde jaar op rij wereldkampioen te worden. De Nederlander stapte vervolgens in het vliegtuig, maar vloog met zijn privéjet niet naar huis. Verstappen landde namelijk op een bijzondere plek en liet vriendin Kelly Piquet en dochter Lily dus nog even wachten.

Hartaanval

Piquet schrijft: "Bedankt voor de uitnodiging, Iconference.io. Het wat niet makkelijk om mijn dochter van 1 maand oud achter te laten voor een paar uurtjes. Maar het was plezierig om gisteren te spreken in Lissabon. Ondanks dat ik bijna een kleine hartaanval had."

Max Verstappen

Voor Red Bull-coureur Verstappen wordt het lastig om voor de vijfde keer achter elkaar wereldkampioen te worden. De twee coureurs van McLaren zijn hem tot nu toe dit seizoen vaak te snel af. De frustraties staan bij Verstappen op standje overkoken. Bij de vorige Grand Prix, in Spanje, leidde het tot een crash met George Russell,.