Dat Max Verstappen heel ongelukkig rondrijdt in de Formule 1 dit seizoen is inmiddels niks nieuws meer. Maar gelukkig voor de Red Bull-coureur heeft hij de komende maand rust. Als echte sportfanaat die Verstappen is, blijkt hij bovendien zeer veel kennis te hebben van een andere sport. Hij verrast daarmee zijn fans.

Max Verstappen maakte dit seizoen al veel verschillende uitstapjes. Zo reed hij onder meer zielsgelukkig rond in een GT3-auto, waarmee hij zich voorbereidt op de legendarische 24 uur van de Nürburgring. Daarnaast zal hij in april ook nog eens het theater in trekken. Op die manier haalt hij in ieder geval weer plezier uit zijn werk. Daarnaast geldt de Nederlandse Red Bull-rijder ook als een fervent voetbalfan. En daar heeft Verstappen meer verstand van dan wellicht wordt gedacht.

Voetbalkennis Verstappen

Het officiële Instagram-kanaal van Red Bull Racing deelt namelijk een video van Verstappen, waarin zijn voetbalkennis wordt getest. Allereerst krijgt hij plaatjes te zien van drie Braziliaanse sterren: Ronaldo, Rivaldo en Ronaldinho. Daar heeft de Nederlander mooie herinneringen aan.

"Ik was nog jong toen zij speelden, maar het zijn allemaal geweldige spelers", meent de 29-jarige coureur uit Hasselt. "Ze hebben ook alle drie op een gegeven moment bij Barcelona gespeeld. Dat is een leuke herinnering."

Messi

Vervolgens krijgt Verstappen een plaatje voorgeschoteld van Lionel Messi. En ook over de kleine baltovenaar heeft hij veel kennis. "Hij kan het spel heel goed lezen", aldus een bloedserieuze racecoureur. "Je ziet veel spelers die hard moeten werken om doelpunten te scoren, maar hij kan van overal scoren. Je denkt dat je hem kan verdedigen maar dat valt vies tegen."

Toch kan Verstappen het niet laten om een oude wond nogmaals open te halen. "Je kan Messi niet stoppen dus je moet snel zijn. Hij scoort altijd als hij een mogelijkheid ziet. Hij speelde op het laatste WK tegen Nederland en dat kan je simpelweg niet verdedigen", besluit hij, terwijl hij verwijst naar de na strafschoppen verloren kwartfinale op het WK tegen Qatar.

Wat weet Verstappen niet?

En zo blijkt Verstappen dus ook buiten de autosport veel sportkennis te hebben. "Is er iets wat Max niet weet?", vragen de volgers in de reacties zich dan ook af. Voor de Nederlander is voetbal in ieder geval een uitlaatklep voor alle problematiek van de afgelopen maanden. Wellicht geeft het hem net een beetje extra vreugde om vanaf mei weer te kunnen schitteren in de Formule 1.