In april vinden er geen F1-races plaats. Veel coureurs hopen dat de organisatie van de koningsklasse van de autosport die maand benut om de regels aan te passen. Onder anderen Max Verstappen klaagt steen en been over het nieuwe reglement. Juan Pablo Montoya vindt dat het wel een tandje minder mag.

Oud-coureur Juan Pablo Montoya (50) werd tweemaal derde in het eindklassement van het wereldkampioenschap F1. Daarnaast is hij een van de slechts drie autoracers die minstens één race hebben gewonnen in de F1, IndyCar en NASCAR Cup Series.

Klagen

De Colombiaan is dus een race-icoon dat meetelt in de wereld van F1. Vandaar dat zijn reactie op de klachten van Verstappen in autosportmedia veel aandacht krijgt. Al eerder, in maart, zei Montoya dat Verstappen en ook wereldkampioen Lando Norris kleinzerig overkomen. Nu het de nummers 1 en 2 van vorig seizoen niet lukt om de rest hun bumpers te laten zien, gaan ze ineens mekkeren over de regels, zo luidt de opvatting van de Colombiaan.

Tegenover Casinostugan gaat Montoya nogmaals in de aanval richting Verstappen. "Coureurs worden aangenomen om met de auto te rijden, niet om te praten. De teams hebben eerder met porpoising om moeten gaan, en toen vonden ze ook een oplossing, zo stelt hij. "Als je bent aangenomen om met een auto te rijden, dan ga je daarmee rijden, wat voor auto het ook is."

Kop dicht

Daarna wordt hij feller. "Als ik hem was, zou ik mijn mond houden, het accepteren en toegeven dat hij in een waardeloze auto rijdt en dat hij gefrustreerd is omdat zijn auto een wrak is dat 20 kilo te zwaar is en het hele jaar niet competitief zal zijn... Uiteindelijk staat niemand boven de sport."

Batterij

Doordat de twee geplande races in het Midden-Oosten komen te vervallen, gezien de onrust en militaire acties daar, kan de F1 zich beraden op een nieuwe opzet waarin het managen van de batterij minder belangrijk is. Volgens Montoya is dat de enige manier vooruit.

🚨 JUAN PABLO MONTOYA FIRES BACK AT VERSTAPPEN



👉 "Shut up," Montoya tells Max Verstappen.



He says Verstappen's frustration with 2026 rules is because of RED BULL'S CURRENT CAR, not the regulations.



"No driver is bigger than F1." pic.twitter.com/f9blH4xWdT — Motorsportive (@MotorsportiveHQ) April 3, 2026

"Wat gaan ze aan die motoren veranderen? Ze zullen uiteindelijk de hoeveelheid elektrisch vermogen beperken en verminderen waar je die energie in kunt gaan zetten. Dat is de enige logische oplossing."

Toekomst

Max Verstappen heeft het niet naar zijn zin in de Formule 1 en gaat de komende "weken en maanden" nadenken over zijn toekomst. "Ik heb dingen uit te zoeken over wat ik precies wil", zei hij na afloop van de Grote Prijs van Japan bij Viaplay. "Het moet wel leuk blijven. Het is niet alleen Formule 1 in het leven, er zijn meer dingen die we kunnen doen", aldus de viervoudig wereldkampioen.

Het is bekend dat Verstappen zich niet prettig voelt bij de nieuwe technische regels in de Formule 1. Hij gruwelt van de half-elektrische auto's, waarbij hij constant moet controleren of zijn batterij nog genoeg power heeft. Daar komen de problemen met de bestuurbaarheid van zijn Red Bull nog eens bij. Er zat voor hem niet meer in dan de achtste plaats op het circuit van Suzuka, waar hij de vorige vier jaar de grand prix had gewonnen. "Ik was blij dat de race was afgelopen. Ik heb echt de ronden zitten aftellen. Je kunt gewoon niet fatsoenlijk inhalen met deze auto's."