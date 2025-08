Helmut Marko zag Max Verstappen slechts negende eindigen bij de Grand Prix van Hongarije. Volgens de topman van Red Bull had er meer ingezeten voor de viervoudig wereldkampioen met een andere strategie.

Wereldkampioen Verstappen startte als achtste en eindigde als negende bij de Grand Prix van Hongarije. Teamadviseur Dr. Helmut Marko verduidelijkte dat de eerste fout de keuze voor een tweestopsstrategie was.

"Een éénstopsstrategie zou beter zijn geweest, omdat inhalen hier echt moeilijk is", legde Marko uit. "Daarmee had Max vijfde of zesde kunnen worden, maar onze snelheid was inconsistent. Max kon twee of drie ronden het tempo van de leiders volgen, maar we denken dat we weten wat er mis ging."

'Het was te laat'

"Bij de eerste stop had Max al geen grip meer, en bij de tweede dachten we dat we naar voren konden komen en konden inhalen, maar zoals je zag, Max had wel snelheid, maar het was te laat."

Na de kwalificatie op zaterdag was Max ervan overtuigd dat er iets "fundamenteel mis" was met de RB21 en klaagde hij het hele weekend over een gebrek aan grip. Maar volgens Marko lag het probleem bij de banden en met name de onmogelijkheid om ze in het optimale werkvenster te krijgen door de mechanische aerodynamische afstelling van Verstappens auto.

Gedoe met Lewis Hamilton

Verstappen kwam halverwege de race eeuwige concurrent Lewis Hamilton tegen. Hij passeerde de Engelsman met een veelbesproken inhaalactie. Hamilton ging even van het asfalt af, waarna de Nederlander op het matje moest komen bij de wedstrijdleiding. Hij werd uiteindelijk niet gestraft.

Verstappen begreep niet eens dat hij op het matje werd geroepen. "Ik snap het niet zo goed. Ze hadden dat goed tijdens de race kunnen afhandelen. Ik steek mijn neus naast die van Hamilton. Hij schrikt daarvan en gaat van de baan af. Meer was het niet."