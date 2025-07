Spa-Francorchamps is zondag het decor van de Formule 1-race. Het circuit in België zou nog veel meer te organiseren hebben, maar het weer gooit al flink roet in het eten. Het is zelfs de vraag of de GP van België door kan gaan, met Max Verstappen op P4. Het 'voorprogramma', de Formule 3, werd al flink geteisterd.

De hoofdrace van de achtste ronde van het Formule 3-seizoen is zondagochtend niet eens uit gereden vanwege de hevige regenval die op Spa-Francorchamps viel. De opwarmronde begon volgens schema om 09.30 uur Nederlandse tijd, maar achter de safety car. Nog voor het einde van de ronde zwaaide de wedstrijdleider echter met de rode vlag na twee aparte incidenten in de eerste sector.

Crashes in de regen

Eerst spinde Jamie Hedley bij het bekende stuk Eau Rouge en raakte de vangrail bij de uitgang van Raidillon. De Brit kon zijn auto herstarten en verder rijden, maar hetzelfde gold niet voor Brando Badoer.

Uitvallers

De Italiaan knalde vol op de nietsvermoedende Tim Tramnitz op Kemmel Straight en vernielde zijn linker voorwielophanging. Dit zette Badoer uit de race, terwijl Tramnitz - na terugkeer naar de pits - de race ook moest staken. Het incident leek sterk op de crash tussen Andrea Kimi Antonelli en Isack Hadjar in de Formule 1-race op Silverstone drie weken geleden.

Nijpende situatie

Terwijl de auto's in de pitlane stonden, stuurde de wedstrijdleiding de medical car de baan op om de situatie te bekijken, maar zelfs deze had moeite met de hoeveelheid water op delen van het circuit. Desondanks werd de race na ongeveer een half uur wachten herstart, wederom achter de safety car.

Crash ternauwernood voorkomen

In de eerste ronde na de herstart ontsnapte Nikola Tsolov ternauwernood aan een crash met zijn teamgenoot Thasanapol Inthaphuvasak, die hem bijna raakte op het rechte stuk tussen Malmedy en Brussel. Het incident was een kopie van de eerdere crash tussen Badoer en Tramnitz.

Tweede rode vlag

In de volgende ronde zwaaide de wedstrijdleider voor de tweede keer met de rode vlag vanwege het slechte zicht door de waternevel. Vanwege de beperkte tijd die nog restte tot het verplichte einde van de race, werd deze niet meer hervat. Omdat de coureurs geen enkele ronde onder groene vlag hebben gereden, kreeg niemand punten.

Het verschil tussen Tsolov en Rafael Camara in de strijd om de titel blijft dus 28 punten in het voordeel van de Braziliaan, met nog twee races te gaan. De eerste race vindt volgende week plaats op de Hungaroring bij Boedapest.