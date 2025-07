De Grand Prix van België staat voor de deur en dat is één van de favoriete races van Max Verstappen. De Nederlandse topcoureur hoopt ook dit weekend hoge ogen te gooien op Spa-Francorchamps, maar weet dat de concurrentie moordend is. De race op zondag begint op de 'normale' tijd.

Verstappen won in 2021, 2022 en 2023 in België. Vorig jaar moest hij de zege aan Lewis Hamilton laten, omdat de Nederlandse Formule 1-coureur door een gridstraf vanaf de elfde positie moest starten. Verstappen kwalificeerde zich wel als snelste voor de race. Het laat maar zien dat het met zijn snelheid op het circuit wel goed zit.

Maar dit jaar beschikt Verstappen zeker niet over de snelste auto. De viervoudig wereldkampioen staat knap derde in het wereldkampioenschap (achter twee McLaren-coureurs), maar Red Bull moet het doen met een vierde plek bij de constructeurs. Naast McLaren zijn ook Ferrari en Mercedes sneller.

Veranderingen bij Red Bull

Het wordt voor Verstappen en Red Bull de eerste race zonder Christian Horner. De teambaas werd na de vorige grand prix, in Groot-Brittannië, op straat gezet na twintig jaar dienstverband. Laurent Mekies is doorgeschoven vanuit de Racing Bulls.

Het blijft hommeles binnen de renstal, weet The Sun. Zij spraken met medewerkers van het Formule 1-team en die haalden het gedrag van adviseur Helmut Marko aan. "Hij maakte er gewoon een grapje van en zei dat we vrolijk moesten doen, en zei: 'Jullie moeten meer lachen'."

Achtbaan van een weekend

Het weer boven Spa-Francorchamps speelt vaak een grote rol en zo ook dit weekend. De Formule 3 moest al opgeschoven worden door dikke mist, maar de Formule 1 lijkt vooralsnog 'veilig'. Verstappen won de sprintrace op zaterdag, maar kwalificeerde zich door een foutje op P4 voor de hoofdrace, die zondagmiddag gereden wordt.

Tijden GP van België

Zondag

Race: 15.00 uur - 17.00 uur

Mogelijk vertrek Verstappen

Na de race in Engeland kregen de coureurs drie weken rust. Verstappen maakte van die periode gebruik om naar het Italiaanse Sicilië te vliegen. Dat was opvallend, want Toto Wolff was daar op dat moment ook. Dat is de teambaas van Mercedes en Verstappen wordt de afgelopen weken veelvuldig in verband gebracht met dat team. Hij wil namelijk vanaf volgend seizoen weer serieus meedoen om de wereldtitel en dat lukt op dit moment niet bij Red Bull.