Max Verstappen is er van overtuigd dat een vijfde titel op rij in de Formule 1 definitief van de baan is. Na de teleurstellende kwalificatie, waarbij de Red Bull-coureur al in Q1 afviel, liet hij weten geen kans meer op een titel te zien dit jaar.

De dramatische kwalificatie zorgt ervoor dat Verstappen zondag vanaf P16 start tijdens de Grand Prix van Brazilië. Hoewel die plek hopeloos lijkt voor een zege, lukte het Verstappen een jaar geleden in São Paulo om vanaf de zeventiende plaats in een chaotische regenrace alsnog de overwinning te pakken. Dat klinkt hoopvol, maar de Nederlander gelooft niet dat zoiets nog eens zal gebeuren. “Dat waren andere omstandigheden”, zei hij na de kwalificatie.

Geen nieuwe titel

Hoewel een simpele rekensom al duidelijk maakte dat de kans voor Verstappen om McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris in het klassement voorbij te gaan klein was, gelooft de Nederlander na de dramatische kwalificatie helemaal niet meer in een vijfde Formule 1-titel op rij. Op de vraag naar zijn titelkansen zei de 28-jarige viervoudig wereldkampioen dat hij die “kon vergeten”.

Verstappen staat na zijn vierde plaats in de sprintrace van zaterdag 39 punten achter Lando Norris. De Britse leider in het kampioenschap won de sprintrace, waarin hij leidde van start tot finish en was daarna ook de beste in de kwalificatie. Verstappen kwam in de kwalificatie niet verder dan de zestiende plaats, terwijl hij in Brazilië en in de drie races daarna juist punten moet goedmaken op de Brit en diens Australische ploeggenoot Piastri.

'Gaat niet lukken'

“Vanaf de plek waar we moeten starten, gaat dat niet lukken”, was Verstappen duidelijk. “En met dit soort prestaties kunnen we het sowieso vergeten.” De Red Bull-coureur klaagde na de kwalificatie over een gebrek aan grip. “Het is niet goed", concludeerde de Nederlander balend. "Het lijkt erop dat we niet weten wat er aan de hand is, en ook niet hoe we het op dit moment moeten oplossen.”