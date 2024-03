Stake F1 rijdt ook met andere naam in België: bedrijf staat op lijst illegale goksites

Gokbedrijf Stake heeft veel geld geïnvesteerd om de teamnaam te mogen dragen van Sauber, maar loopt in diverse landen tegen problemen aan. Het was al bekend dat het Formule 1-team een aantal races zou rijden onder de naam Kick, zoals dit weekend in Bahrein. In België leek het wel de naam Stake te mogen dragen, maar ook daar is een streep doorheen gegaan.

De krant Het Nieuwsblad meldt dat het team heeft besloten om ook op Spa de alternatieve naam te gebruiken. De Belgische politiek behandelde deze week de strengere wetgeving voor gokreclames en een kamerlid wilde weten of het team wel met de sponsoring mag rondrijden. Niet alleen gaat België strengere regels invoeren, het bedrijf Stake staat sinds 2021 op de lijst met illegale goksites.

Ondanks de plek op die lijst, mag het team officieel wel gewoon met de naam op de wagen rondrijden volgens Paul van Tigchelt, de Belgische minister van justitie. De strengere regels rondom sponsoring gaan namelijk pas in 2028 in. Het team heeft echter zelf besloten om geen enkel risico te nemen op Spa-Francorchamps.

Nederland

In Nederland speelt dezelfde discussie. Het team mag dit jaar op Zandvoort wel nog met de goksponsor rondrijden, maar vanaf volgend jaar niet meer. Dan gaan de strengere regels in Nederland in.

Dit seizoen zullen we regelmatig de naam 'Kick F1 Team' zien. Bij de Grands Prix van Bahrein, Brazilië, China, Japan, Qatar, Saudi-Arabië, Singapore en Abu Dhabi rijdt het team onder die naam rond.