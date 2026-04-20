De Formule 1 kan al het hele seizoen rekenen op veel kritiek over de nieuwe regelgeving. Onder meer Max Verstappen is zielsongelukkig met de nieuwe reglementen van zijn sport. De FIA gebruikt de maand april om er nog eens goed naar te kijken. En er is nieuws, aangezien er wat kleine wijzigingen worden toegepast, maar het is de vraag of Verstappen daar heel blij mee zal zijn.

De maand april geldt voor de Formule 1 als een soort gedwongen pauze. Door de oorlog in het Midden-Oosten konden de Grand Prix van Bahrein en Saoedie-Arabië logischerwijs niet doorgaan. Dat gaf autosportbond FIA wel de gelegenheid om eens goed na te denken over de regels in de koningsklasse van de autosport. Max Verstappen wil immers maar wat graag dat het racen weer leuk en spectaculair wordt.

Er is in de afgelopen tijd zeer veel vergaderd door de directeuren van de Formule 1, maar daarnaast is er ook geluisterd naar de input van de coureurs en de elf teams die dit seizoen deelnemen. Op maandag werd bekend dat autosportfederatie FIA samen met de teams en rijders tot diverse wijzigingen overeen zijn gekomen. Vanaf mei verandert er dus het een en ander.

Nieuwe regels

Één van de grootste knelpunten is natuurlijk de batterij. Door het gedoe met het opladen daarvan zijn coureurs meer bezig met het managen van hun batterij dan met racen zelf. Vanaf de Grote Prijs van Miami is het nog maar mogelijk om zeven megajoule aan energie terug te winnen, in tegenstelling tot de negen van eerder dit seizoen. De hoop is dat coureurs door de wijziging meer op de limiet kunnen rijden en minder met randzaken bezig hoeven te zijn.

Bovendien wordt ook het maximale vermogen aangepast. Daardoor hoeven de coureurs wellicht een rondje minder rustig aan te doen als hun batterij weer moet worden opgeladen. Ook de grote snelheidsverschillen, die leidden tot de zware crash van Oliver Bearman, zouden daardoor minder heftig worden. Voor de kwalificaties betekent dit waarschijnlijk minder snelle rondes, maar wel vol gas. Maar of dit nou echt de wijzigingen zijn die Verstappen voor ogen had, is nog maar de vraag.

Niet waar Verstappen op hoopte

Voor Verstappen betekent dit zeker nog niet het einde van zijn pleidooi tegen de regels. De doorgevoerde wijzigingen zijn slechts klein van aard en veranderen zeker niet de hele sport. Voor de Nederlander valt het te hopen dat er richting volgend jaar grotere veranderingen komen.

Er is tenminste wel één iemand heel blij met de nieuwe regels, FIA-president Mohammed Ben Sulayem. "Ik wil graag iedereen binnen de Formule 1 prijzen – het FIA-personeel, de teams, de coureurs en de motorleveranciers – voor het goede samenwerken dat in zeer korte tijd is verricht", liet hij optekenen. "Meer dan ooit stonden de coureurs centraal in deze discussies, en ik wil hen bedanken voor hun waardevolle inbreng gedurende dit proces."