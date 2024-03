Terug in de tijd: 9 jaar geleden debuteerde Max Verstappen in de Formule 1

Het is op 15 maart 2024 precies negen jaar geleden dat Max Verstappen zijn debuut maakte in de Formule 1. In de tussentijd is er een hoop gebeurd, maar in dit artikel blikken we terug op Verstappens eerste race in de koningsklasse van de motorsport.

Het was overigens niet de eerste keer dat Verstappen in een F1-auto stapte. De Nederlander mocht in 2014, op zestienjarige leeftijd, al eens een vrije training in een Toro Rosso (nu Visa Cash App RB) rijden.

Punten tijdens debuut?

De seizoensopener in Australië het jaar daarna werd zijn eerste raceweekend. Verstappen reed zijn Toro Rosso naar de twaalfde startplaats tijdens de kwalificatie, die werd gewonnen door Lewis Hamilton (Mercedes), gevolgd door Nico Rosberg (Mercedes) en Felipe Massa (Williams). Lang niet slecht voor iemand die zijn debuut maakt.

Ook de race ging hartstikke goed voor de toen zeventienjarige Verstappen. Verstappen vond zichzelf tijdens zijn debuut door crashes en chaos in de openingsronden terug op een plek die goed was voor WK-punten. Maar in ronde 34 sloeg het noodlot toe, toen de rook uit zijn Toro Rosso sloeg. De Nederlander had motorpech en moest zijn wagen naast de baan parkeren. Geen punten tijdens zijn debuut dus.

Formule 1-debuut Max Verstappen

De race werd gewonnen door Hamilton. Hij werd op het podium vergezeld door teamgenoot Rosberg en Ferrari-coureur Sebastian Vettel. Bekijk in de galerij hieronder een aantal foto's van het debuut van Max Verstappen in de Formule 1. Tekst loopt door.

Statistieken Max Verstappen

Nu, negen jaar later, is Max Verstappen uitgegroeid tot één van de beste F1-coureurs aller tijden. Een greep uit zijn statistieken: drie wereldkampioenschappen, 56 overwinningen en 100 podiums tijdens 186 race, 2637,5 WK-punten tot nu toe, 34 pole positions en 31 snelste rondes.