Dr. Helmut Marko, die vorig jaar afsheid nam van Red Bull Racing, heeft zich uitgesproken over de renstal en de situatie van Max Verstappen. De prestaties in het begin van het seizoen laten te wensen over en dat komt volgens de voormalig adviseur door een 'verkeerde wending' van het team.

Vóór de start van het seizoen leek het potentieel van Red Bull voor een sterke prestatie in de eerste campagne onder de nieuwe technische regels in de Formule 1 veel groter. In Australië voldeed Red Bull volgens Marko aan de verwachtingen, maar daarna begon het team serieus achterop te raken.

Zorgen

De voormalig teamadviseur, die nog steeds contact onderhoudt met het team, heeft commentaar geleverd op de seizoensstart van de renstal. Na drie races staat viervoudig wereldkampioen Verstappen op plek negen in het klassement. Zijn teamgenoot Isack Hadjar volgt op plek 12. In de eerste GP van Australië werd met de Nederlander het beste resultaat behaald. Hij eindigde daar als zesde. In China kwam hij niet eens over de finish en in Japan werd hij achtste.

“De nieuwe auto presteerde slechts acceptabel in de eerste race in Melbourne, maar daarna nam de ontwikkeling van het chassis een verkeerde wending”, verklaart Marko. “Onze motor is niet de beste, maar dat is niet het grootste probleem.”

Titelkansen Max Verstappen

De Oostenrijker gold jarenlang als vertrouweling van Verstappen bij Red Bull. Hij distantieerde zich echter van speculaties over de toekomst van de 28-jarige en legt uit dat hij niet langer direct betrokken is bij deze discussies. “Ik spreek niet regelmatig met Max, dus ik kan u niets nieuws vertellen”, aldus de voormalig coureur.

“Ik sta te ver af van wat er gebeurt om u te kunnen zeggen of hij aan het einde van het jaar zal vertrekken. Ik geef geen advies als buitenstaander", vervolgt hij. Over zijn titelkansen wilde Marko wel at kwijt: "Vorig jaar verrichtte Max een wonder en streed hij om de titel, maar ik vrees dat dit dit jaar niet mogelijk zal zijn.”