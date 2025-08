Max Verstappen is momenteel in Hongarije voor de Grand Prix van Boedapest. De topcoureur houdt zich hier echter niet alleen bezig met racen, maar ook met een andere sport...

De Nederlandse coureur was op donderdag aanwezig in de Hongaarse hoofdstad. Naast de voorbereidingen voor het raceweekend, maakte hij ook tijd vrij voor ontspanning. Zo deelde Verstappen foto's op Instagram. Hierop was te zien hoe hij met vader Jos een potje padel aan het spelen was in het paddockgebied van de Hungaroring.

Verstappen is niet de enige die zich graag bezig houdt met padel. Zo is de sport populair onder meerdere Formule 1-coureurs. Het biedt namelijk een stukje ontspanning tijdens de drukke raceweekends.

Vrije training

Het potje padel heeft Verstappen in ieder geval geen goede start van het raceweekend bezorgd. Zo eindigde de Nederlander met de twaalfde tijd tijdens de derde vrije training.

Ongeveer vijftien minuten na de start van de derde vrije training kwam Verstappen de baan op met zachte banden. Hij begon sterk en zette al snel de snelste tijd neer. Die werd echter kort daarna verbeterd, eerst door Charles Leclerc en vervolgens door George Russell en Oscar Piastri.

Nadat Verstappen nog enkele ronden reed op de zachte banden, zonder zijn tijd te kunnen aanscherpen, keerde hij terug naar de pitstraat met een voorlopige vijfde positie. Later kwam Verstappen op teleurstellende wijze weer naar buiten. Hij kwam 1,2 seconde tekort en moest het daarmee doen met een twaalfde plaats.

Opmerkelijke actie

Naast deze matige prestatie, zorgde Verstappen ook voor een opmerkelijk incident tijdens de tweede vrije training. Hij gooide namelijk een handdoek uit zijn auto, een actie waarvoor hij een straf had kunnen krijgen. Uiteindelijk kwam de topcoureur er zonder gevolgen vanaf.

Ook de kwalificatie was niet om over naar huis te schrijven. Verstappen haalde met veel moeite Q3, waarin hij de achtste tijd klokte. Leclerc pakte de poleposition.

Grand Prix van Hongarije

De Hungaroring staat voor de veertigste keer op de kalender van de Formule 1. Vorig jaar wist Piastri hier de overwinning te pakken. Ook dit seizoen geldt de huidige leider in het kampioenschap als topfavoriet. Voor Verstappen verliep de race vorig jaar teleurstellend; hij kwam niet verder dan een vijfde plaats. De race gaat op zondag 3 augustus om 15.00 uur van start.