Max Verstappen is wereldwijd in het nieuws beland na een opvallend moment tijdens de tweede vrije training in Hongarije. De Nederlander gooide een voorwerp uit zijn auto, een actie die hem een straf had kunnen opleveren. Uiteindelijk komt hij er zonder gevolgen vanaf, maar het incident zorgt voor flink wat opschudding in de media.

Verstappen vond tijdens de tweede vrije training een voorwerp in zijn RB21 wat leek op een klein handdoekje. In bocht 3 remde hij af, om vervolgens naar de binnenkant van de baan te trekken om het doek met lage snelheid weg te gooien. Dat landde echter op het asfalt en bleef gedurende de rest van de sessie op de baan liggen.

Waarschuwing

Normaliter staat er een straf op het gooien van voorwerpen uit de auto, meestal bestaat deze uit een geldboete voor het team. De stewards zeiden dan ook dat ze het bizarre incident zouden onderzoeken zodra de sessie was afgelopen en dat Red Bull mogelijk een boete zou krijgen.

De FIA oordeelde echter dat er geen straf wordt uitgedeeld. "De bestuurder legde uit dat de handdoek tijdens het rijden in de garage van zijn schoot naar de zijkant van de stoel was gegleden en dat het team zich er niet van bewust was dat deze in de cockpit was achtergebleven. Toen de coureur zich realiseerde dat de handdoek daar lag, bewoog hij zich helemaal naar rechts op de baan en probeerde hem zo ver mogelijk van de auto en de baan af te gooien", zo valt te lezen in het rapport.

Opschudding

"De stewards zijn van mening dat dit geval zich onderscheidt van een geval waarbij een hard (en dus potentieel gevaarlijk) voorwerp in de cockpit is achtergelaten en minder ernstig is. Daarom wordt het team een waarschuwing gegeven", luidt het oordeel, waarmee Verstappen en het team van Red Bull er met de schrik van af komen.

Toch heeft het incident flink wat losgemaakt. Diverse buitenlandse media schrijven over het incident. "Max Verstappen op bizarre wijze betrapt", kopt The Sun. The Daily Telegraph noemt het voorval een "bizar handdoek-incident."

Grand Prix van Hongarije

Hongarije is dit weekend het decor waar de grand prix zal plaatsvinden. De Hungaroring staat voor de veertigste keer op de kalender van de Formule 1. Vorig jaar ging Oscar Piastri er met de zege vandoor. Ook dit jaar is de huidige nummer 1 de favoriet. Verstappen kende vorig jaar een teleurstellende race. Hij eindigde als vijfde.

Zaterdag zal worden afgetrapt met de derde vrije training om 12.30 uur, gevolgd door de kwalificatie om 16.00 uur. Op zondag 3 augustus om 15.00 uur start race.