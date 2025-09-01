Lewis Hamilton hoopt de GP van Nederland snel te kunnen vergeten. De Britse coureur van Ferrari werd op circuit Zandvoort de eerste uitvaller, maar daar stopt de ellende niet eens voor de 40-jarige Hamilton. De FIA gaf hem uren na de race ook nog eens een flinke straf.

Hamilton crashte en viel uit tijdens de Grand Prix van Nederland, maar dat was misschien nog niet eens het ergste voor de zevenvoudig wereldkampioen. De Britse racelegende maakte eerst een ongebruikelijke fout in bocht 3 in de 23e ronde en moest de race vervolgens staken. Later kreeg hij ook nog een flinke straf voor de race op Monza dit weekend.

Straf pas na de race bekend

Wat bleek? Hamilton had niet genoeg vaart geminderd onder gele vlaggen tijdens zijn ronde naar de startgrid. Ook bij het inrijden van de pitstraat ging hij te hard. Dit alles gebeurde al vóór de start van de Grand Prix van Nederland, maar de resultaten van het onderzoek werden pas na de finish bekendgemaakt.

Enorme straf voor Lewis Hamilton

De straf is fors: een gridstraf van vijf plaatsen voor de Grand Prix van Italië op Monza en twee strafpunten op zijn superlicentie. Mocht Ferrari echter een sterke auto hebben voor hun thuisrace, dan is inhalen op Monza een stuk makkelijker dan op Zandvoort. Hamilton zou zich dus alsnog een weg naar voren kunnen vechten. De GP van Italië op Monza is van 5 tot en met 7 september, met de race zondag om 15.00 uur.

Strafpunten

De strafpunten voor Hamilton zijn de eerste, dus voorlopig ook niet zo duur. Coureurs mogen maximaal 12 strafpunten op hun superlicentie krijgen in een tijdsbestek van 12 maanden. Passeert de teller de 12 punten, dan is die coureur de eerstvolgende race geschorst. Max Verstappen is momenteel de coureur met de meeste punten op zijn naam: 9. De Nederlander van Red Bull Racing stond in het voorjaar een tijdje op scherp en moest een schorsing vrezen, maar hij bleef schadevrij. Op 27 oktober en 1 november verliest Verstappen in totaal 3 punten en zit hij weer wat veiliger in zijn auto.