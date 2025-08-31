Ferrari-coureur Lewis Hamilton gaat ondanks een matige kwalificatie met een goed gevoel richting de Grand Prix van Zandvoort. Dat onthulde hij op het Nederlandse circuit. Bij de vorige race noemde hij zichzelf nog 'nutteloos'. "Nu voel ik me een stuk beter."

Ondanks een teleurstellende zevende plek in de kwalificatie, heeft Hamilton weer wat meer vertrouwen in zichzelf gekregen. "Ik denk dat het oké was", waren zijn verrassende woorden na afloop.

Na de GP van Hongarije was Hamilton namelijk nog erg streng voor zichzelf. De Brit vond zich "absoluut nutteloos" voor zijn team en suggereerde dat Ferrari "waarschijnlijk van coureur moet wisselen".

Progressie

Hoewel de kwalificatie van Ferrari met plek 6 voor Charles Leclerc en 7 voor Hamilton nog steeds te wensen overlaat, is de zevenvoudig wereldkampioen wat minder kritisch in Zandvoort. "Ik wilde progressie zien dit weekend. En de afgelopen races lag ik er al uit in Q3."

"Natuurlijk zijn we nog niet waar we willen zijn", benadrukt de 40-jarige coureur. "Maar ik geniet tot nu toe wel van het raceweekend. Ik pak het nu anders aan en voel me een stuk beter." De vakantie heeft hem goed gedaan. "Ik ben dit weekend veel kalmer."

Teleurgestelde Charles Leclerc

Leclerc was dit keer wel erg kritisch op zichzelf. Hij pakte in Hongarije nog pole position, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een vierde plek in de GP. In Zandvoort start hij dus als zesde. "Ik ben heel teleurgesteld in mezelf, eerlijk gezegd."

"Ik heb vandaag niet gedaan wat ik moest doen. Het hele weekend probeer ik iets uit de auto te halen wat er misschien niet in zit, om de een of andere reden", zei de Monegask.

Max Verstappen

McLaren heeft zoals verwacht pole position in handen op het circuit van Zandvoort. Oscar Piastri start vanaf P1, gevolgd door zijn teamgenoot Lando Norris. Max Verstappen start zijn thuisrace als derde.

De Nederlander won de GP in 2021, 2022 en 2023. Vorig jaar ging Norris er met de overwinning vandoor.