De Grand Prix van Nederland betekent ook sterren verzamelen. Veel beroemdheden én sporters uit andere disciplines melden zich op de grid in Zandvoort om van dichtbij te zien hoe Max Verstappen het gaat doen.

De Koninklijke familie is aanwezig, zoals bijna elk jaar. Ook Rico Verhoeven vindt het leuk om zich op Zandvoort te laten zien. De kickbokswereldkampioen deelde een paar jaar geleden al een keer de award voor pole position uit aan Verstappen.

Koninklijke familie opnieuw aanwezig

De Grote Prijs van Nederland in de Formule 1 op het circuit van Zandvoort is een van de mooiste evenementen die Nederland rijk is. Dat zei koning Willem-Alexander tegen een verslaggever van het ANP tijdens de zogeheten 'gridwalk' vlak voor de race."Ik begrijp de financiële overwegingen, maar het is jammer dat de Formule 1 weer verdwijnt. We kunnen gelukkig nog twee keer genieten. En wie weet keert het evenement nog wel weer eens terug. Maar het is absoluut een van de mooiste evenementen die we hebben."

i Koning Willem Alexander met Max Verstappen vlak voor de Grand Prix van Zandvoort ©Getty

De koning was samen met koningin Máxima en de drie prinsessen te gast. Hij zei nog altijd gefascineerd te zijn door de Formule 1. "Het is de combinatie van topsport, kracht en technische kennis. De innovaties in de Formule 1 komen uiteindelijk terug op de weg in duurzaamheid, nog betere materialen en nog veiliger auto's. De maatschappij heeft er echt wat aan."

Profvoetballers nemen een kijkje in de pitstraat

Er zijn verder véél voetballers op de grid. Oranje-international Micky van de Ven nam een kijkje bij de McLarens, terwijl oud-international Tim Krul bij de pitbox van Red Bull Racing mocht spieken. Quilindschy Hartman is ook aanwezig in Zandvoort, de linksback van Burnley poseert op instagram met een perfect uitzicht op het circuit.

Ook Xavi Simons is aanwezig op de grid. Hij poseerde vlak voor de start van de race nog naast de Red Bull van Verstappen. Ook voormalig topspeler Ruud Gullit én internationale topvoetballers als Thibaut Courtois en wereldkampioen Paulo Dybala werden gespot.

i Paulo Dybala op het circuit van Zandvoort ©Getty

Sportnieuws.nl-collega's Marianne Timmer (oud-topschaatsster) en Vincent van der Voort (oud-topdarter) brachten een bezoekje aan het circuit, evenals de bekende influencers Jade Anna van Vliet (vriendin Kenneth Taylor) en Kalvijn (Kelvin Boerma). Ook het sportstel Pien Hersman (schaatsster) en Jesper de Jong (tennisser) zijn aanwezig in Zandvoort.