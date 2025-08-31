Max Verstappen heeft een enorm cadeau gekregen bij de Grand Prix van Nederland. Lando Norris viel vlak voor het einde van de race uit en dat leverde de Nederlander de tweede plek op. Oscar Piastri won de race en sloeg daardoor een flinke slag in de titelstrijd, terwijl Isack Hadjar verraste met de derde plek.

Verstappen was goed weg bij de start in Zandvoort. Hij dook direct naar P2. De Nederlander maakte een gedurfde keuze door op softbanden te starten, als een van de weinige coureurs. Er zou over tien minuten kans zijn op regen, meldd Mercedes. Daar hoopte het team van Red Bull ook op, gezien de keuze bij de Nederlander.

Norris ging na 12 van de 72 ronden weer voorbij aan Verstappen. Balen voor de Nederlander, want het regende nog altijd niet. Daar hoopte hij met de softband juist zo op. Ondertussen kwamen ook Isack Hadjar (P4) en Charles Leclerc steeds dichter in de buurt. In ronde 21 van de 72 begon het steeds harder te regenen. Steeds meer fans trokken hun regenkledij aan.

Safety Car

Het bleek te hard te regenen en dat kostte Lewis Hamilton de kop. De Brit zette zijn Ferrari in de muur en veroorzaakte een safety car. Reden voor iedereen om naar binnen te gaan voor nieuwe banden. McLaren koos nog altijd voor droogweerbanden (hards). Verstappen deed dat ook, maar ging voor mediums.

De Nederlander kon eerst bij de McLarens blijven, maar zakte op een gegeven moment toch weg. In ronde 49 van de 72 reed hij op bijna tien seconden achterstand van leider Piastri. Het leek erop dat alle coureurs nóg een keer naar binnen moesten voor nieuwe banden, wat de spanning enigszins terug zou kunnen brengen.

Harde botsing

Charles Leclerc werd in ronde 53 van de 72 hard geraakt door Kimi Antonelli. De Monegask werd in de rondte gespind en dat leverde een safety car op. De Ferrari-coureur kon niet meer verder, wat nul punten voor dat team betekende. Verstappen ging direct naar binnen voor softs. Ook de McLaren-coureurs wisselden hun banden, maar zij kozen opnieuw voor de harde banden.

In ronde 65 van de 72 viel Norris plotseling uit met een probleem. Er kwam rook uit zijn auto en hij had het zelf over een olielek. Daarmee schoof Verstappen tot grote vreugde van de fans in Zandvoort gratis op naar P2 en Hadjar naar de derde plek. Het leverde opnieuw een safety car op. Uiteindelijk bleef de stand bovenin hetzelfde: Piastri won, voor Verstappen en de stuntende Hadjar. Ook Alex Albon (P5) en Oliver Bearman (P6) stuntten in Zandvoort.