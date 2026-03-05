Voor Max Verstappen en zijn Formule 1-collega's gaat het seizoen komend weekend eindelijk beginnen. Bij de GP van Australië zal duidelijk worden welk team zijn zaakjes het beste voor elkaar heeft nadat de regels flink op de schop zijn gegaan. Verstappen sprak zich er eerder al kritisch over uit, maar in Melbourne wil hij het vooral niet te ingewikkeld maken.

Voorafgaand aan dit jaar werden de regels flink op de schop gegooid en meestal gooit dat de verhoudingen volledig door de war. Verstappen streed vorig jaar in zijn Red Bull met McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri om de wereldtitel, maar het kan zomaar zijn dat zij dit jaar helemaal niet meedoen bovenaan doordat hun teams de zaakjes niet goed voor elkaar hebben. Veel zal aanstaande zondag duidelijk gaan worden tijdens de race in Melbourne.

Verstappen gaf bij een persmoment voor de race in Australië aan dat hij positief gestemd is na de testdagen: "We hadden een prima voorseizoen. Het is een leercurve en we hebben veel rondes gereden. Er is niet veel dat beter had gekund. Qua performance hebben we nog wat werk te doen om vooraan te staan, maar dat is wat ik vooraf al gedacht had."

'We moeten sneller zijn'

In speculeren over welk team er het beste voorstaat, had de viervoudig wereldkampioen weinig trek: "We zullen zien wat het wordt, ik maak me er niet druk om. Ik doe mijn best. We zijn positief en blij met wat we gedaan hebben. Om vooraan mee te vechten, moeten we sneller zijn dus daar moeten we aan werken."

De auto's werken anders dan voorgaande jaren en dus moet ook Verstappen zich aanpassen. Op een vraag hoe hij daarmee omgaat, reageerde hij op typische wijze: "Ik wil het niet te gecompliceerd maken. Of ik nu in deze auto, die van vorig jaar of een winkelwagentje moet rijden, ik probeer er het maximale uit te halen. Zo simpel is het. Het heeft een gaspedaal, een rempedaal en een stuur. Je doet gewoon het maximale en past je aan aan wat er nodig is. De goede coureurs komen uiteindelijk altijd bovendrijven."

Problemen

Waar Verstappen en Red Bull met vertrouwen toeleven naar het nieuwe seizoen is dat niet bij alle teams het geval. Bij Aston Martin hebben de regelwijzigingen in combinatie met een nieuwe motorleverancier voor grote problemen gezorgd. De situatie is zelfs zo erg dat de coureurs blijvende schade riskeren.