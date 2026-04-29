Victoria Verstappen gaat niet elke race haar broer aanmoedigen, maar dit weekend wel. Het zusje van de coureur is samen met haar kinderen in Miami om haar broer Max naar een goede notering te juichen.

Voor Victoria Verstappen gaat het leven haar de laatste tijd voor de wind. Precies een jaar geleden werd ze ten huwelijk gevraagd en inmiddels is ze ook al weer even moeder van drie prachtige kinderen. Vorige maand was ze nog op een lekkere skivakantie, maar nu is ze naar de zon vertrokken. Victoria is op dit moment in Miami en dat is niet zonder een specfieke reden. Ook Sophie Kumpen, de moeder van Victoria en Max, is mee naar de Amerikaanse kuststad.

De familie Verstappen is in Miami, omdat zoon Max daar aankomend weekend zijn seizoen in de Formule 1 zal hervatten. De afgelopen twee races in Saudi-Arabië en Bahrein werden afgelast vanwege de situatie in het Midden-Oosten, maar dit weekend barst het racecircus weer los in de Verenigde Staten. De kwalificatie van de race vindt op zaterdag om 22:00 uur Nederlandse tijd plaats en op zondag 3 mei om 22:00 uur wordt de daadwerkelijke race verreden.

Verstappen staat op dit moment negende in de WK-stand van de Formule 1 na zijn tegenvallende resultaten in Australië, China en Japan. De Nederlander is sinds de nieuwe regelgeving rondom de batterij niet zichzelf in de F1-wagen, maar hij zal in Miami proberen om het tij te keren. Met een overwinning kan Verstappen weer stijgen op de ranglijst en doet hij direct weer mee om de prijzen en het kampioenschap in de F1.

Tijdens de korte pauze van de Formule 1 besloot Verstappen het plezier in het racen weer terug te vinden. De coureur deed mee aan de 24 uur van Nürnburg, maar dat was niet succesvol. Toch heeft Verstappen het raceplezier teruggevonden richting de race in Miami. De laatste keer dat de Nederlander won in Miami was in 2022 en 2023, daarna zegevierden Lando Norris in 2024 en Oscar Piastri in 2025.