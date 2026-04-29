De Formule 1 keert na een ruime maand afwezigheid komend weekend weer terug met de GP van Miami. Max Verstappen is natuurlijk weer van de partij en de Nederlander hoopt op een frisse herstart na moeizame drie races in Australië, China en Japan.

Verstappen kruipt vrijdag met nieuwe hoop in de Red Bull bij de 'hervatting' van de Formule 1 in Miami. De koningsklasse heeft vijf weken stilgelegen, omdat de grands prix van Saudi-Arabië en Bahrein om de onrust in het Midden-Oosten zijn geschrapt. "Het team heeft in die lange pauze hard gewerkt om uit te vinden hoe we de auto kunnen verbeteren. Ik ben heel benieuwd hoe het zal gaan in Miami en hopelijk kan ik wat dichter bij de top drie komen", zegt de viervoudig wereldkampioen in een vooruitblik van Red Bull Racing.

De viervoudig wereldkampioen heeft weinig succes gekend in de eerste drie races. De Limburger staat op een voor hem ongewoon lage negende plaats in het kampioenschap. Hij sprak de afgelopen weken herhaaldelijk zijn ongenoegen uit over de nieuwe motor, die voor de helft elektrisch wordt aangedreven. Het constant controleren of zijn batterij nog genoeg power had, heeft zijn plezier in het racen weggenomen.

'Wennen'

Verstappen maakte in april opnieuw een uitstapje naar het langeafstandsracen en deed mee in zijn Mercedes-AMG GT3 aan de Qualifiers voor de 24 Uur van de Nürburgring. Kort daarna reed hij op het Engelse circuit Silverstone testrondes in zijn Red Bull. "Het was een filmdag, maar het was wel fijn om in de auto te zitten en weer aan de snelheden in de Formule 1-auto te wennen. Het is altijd prettig weer bij het team te zijn en iedereen te zien", aldus Verstappen, die in 2022 en 2023 de Grand Prix van Miami won.

Teambaas Laurent Mekies van Red Bull noemde de onverwacht lange onderbreking toch nuttig. "In feite maken we een herstart. Er is gewerkt aan het chassis en de motor. We verwachten niet dat we al onze problemen in één keer hebben opgelost, maar we streven er zeker naar om Max en Isack een auto te geven waarmee ze zich comfortabeler voelen."