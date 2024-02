Voormalig F1-coureur Wilson Fittipaldi (80) overleden na incident tijdens kerstdiner

Wilson Fittipaldi, de Braziliaans oud-Formule 1-coureur, is overleden. Fittipaldi lag al een tijdje in het ziekenhuis, na een hartaanval die hij kreeg tijdens het kerstdiner.

Dat schrijft het Engelse tabloid The Sun. Wilson is de broer van oud-wereldkampioen in de Formule 1 Emerson Fittipaldi. Wilson zou tijdens het kerstdiner zijn gestikt in een stukje vlees, waarna het zijn familie niet lukte om zijn luchtwegen vrij te maken.

Een hartaanval volgde. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar zijn gezondheid nog verder verslechterde. Fittipaldi overleed vrijdag op 80-jarige leeftijd.

Eigen team

Fittipaldi deed mee aan 38 F1-races tussen 1972 en 1975, waarin hij in totaal drie WK-punten scoorde. Samen met broer Emerson zette hij het eerste en enige Braziliaanse F1-team - Fittipaldi-Copersucar - op in 1974. Dat team was actief van 1975 tot en met 1982.