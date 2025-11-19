Max Verstappen gaat in de Verenigde Staten voor zijn laatste kans in de strijd om het wereldkampioenschap. De Nederlander staat ver achter op WK-leider Lando Norris, met nog maar drie races te gaan. Lees hier op welke tijden je de televisie moet aanzetten (en je wekker moet zetten) voor de Grand Prix van Las Vegas.

Het gat met Norris is momenteel 49 punten. Verstappen heeft de kans om 25 punten in te lopen, mits hij de race wint én Norris uitvalt (of lager dan tiende eindigt). Anderzijds zou het na dit weekend zomaar klaar kunnen zijn voor de Nederlander. Als de coureur van McLaren het gat vergroot naar 51 punten, is Verstappen uitgeschakeld in de strijd om het kampioenschap.

De coureurs maken zich op voor een zogeheten triple-header, ofwel drie races in drie weekenden. Te beginnen met de Grand Prix van Las Vegas, waarna de races in Qatar en Abu Dhabi op het programma staan. De race in de bekende Amerikaanse stad wordt even bikkelen voor de kijkers in Nederland, want de tijden spreken niet aan.

Zeer vroeg de wekker

Zo beginnen de kwalificatie én de race om 5.00 uur 's ochtends. Het is in Las Vegas negen uur vroeger dan in Nederland. Maar ook daar willen ze - om meerdere redenen - zo laat mogelijk racen. Er zijn dan meer fans én de wegen zijn dan overdag gewoon te bereiken. De stad is erg blij dat de twintig snelste coureurs ter wereld over de befaamde strip rijden.

Tijden GP Las Vegas F1

Vrijdag

Eerste vrije training: 01.30 uur - 02.30 uur

Tweede vrije training: 05.00 uur - 06.00 uur



Zaterdag

Derde vrije training: 01.30 uur - 02.30 uur

Kwalificatie: 05.00 uur - 06.00 uur



Zondag

Race: 05.00 uur - 07.00 uur

Max Verstappen in Las Vegas

De race is tot nu toe twee keer verreden. In 2023 won Verstappen, een jaar later was George Russell de snelste. Desondanks was 2024 een mooi jaar voor Verstappen, want hij kroonde zich voor de vierde keer in zijn carrière (en op rij) tot wereldkampioen. Dat deed hij door vóór Norris te eindigen. Dit jaar kan het zomaar - een soort van - andersom zijn: de Engelsman kan de Red Bull-rijder definitief uitschakelen in het wereldkampioenschap.