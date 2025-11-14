Red Bull en voormalig teambaas Christian Horner zijn inmiddels al een tijdje uit elkaar. Toch zou de Brit maar wat graag terugkeren in de Formule 1, en daarom werkt hij hard aan een sensationele comeback. Daarvoor neemt hij de nodige maatregelen

Voormalig Red Bull-topman Christian Horner blijft vechten voor een terugkeer in de Formule 1. In september werd de breuk tussen Red Bull en Horner officieel. Er werd aangenomen dat hij 90 miljoen euro had ontvangen als compensatie voor de vroegtijdige beëindiging van zijn contract, dat tot eind 2030 liep.

Lagere vergoeding

Volgens sommige bronnen heeft Horner echter ingestemd met een lagere vergoeding, zo'n 59 miljoen euro, in ruil voor toestemming om sneller terug te keren in de sport. Als dit klopt, zou Horner in april 2026 weer actief kunnen zijn in de Formule 1. Waar hij precies zal terugkeren, blijft echter onduidelijk.

De Britse journalist Joe Saward meldde tijdens de race in São Paulo dat Horner opnieuw bezig is met het werven van fondsen. Dit keer bij potentiële investeerders uit het Midden-Oosten en de Verenigde Staten.

Het doel van Horner is om voldoende geld bijeen te brengen voor een minderheidsbelang in een Formule 1-team. Dit belang moet groot genoeg zijn om hem een plek in de raad van bestuur en een operationele rol binnen het team te garanderen. Idealiter zou Horner genoeg geld verzamelen om een heel team te kopen, maar momenteel is er nauwelijks aanbod in de Formule 1.

Alpine

Volgens de laatste geruchten zou Horner in 2027 de leiding kunnen nemen bij Alpine. De toekomst van dat team is onzeker en er wordt gespeculeerd dat Renault van de gelegenheid gebruik zou kunnen maken om met een enorme winst uit hun investering te stappen. De prestaties van het team in 2026, wanneer de nieuwe technische regels in de Formule 1 van kracht worden, kunnen hierin doorslaggevend zijn.