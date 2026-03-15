Na anderhalve race in het nieuwe Formule 1-seizoen is al duidelijk dat Max Verstappen in de achtervolging moet op zijn concurrenten. Mercedes, Ferrari en McLaren zijn veel sneller dan de Red Bull en dus is het nu al vloeken en tieren geblazen bij de Nederlander. Na het terugknokken in Australië werd de sprintrace en de daaropvolgende Grand Prix in China waardeloos. Dit is de nieuwe stand in het WK.

Verstappen heeft pas één keer punten gepakt en dat was de zesde plek tijdens de GP van Australië. De seizoensopener begon met een crash voor de Nederlander, waardoor hij helemaal achteraan moest starten en zich meteen naar voren moest knokken. Dat lukte wonderwel goed, waardoor hij met acht punten aan het felbekritiseerde nieuwe seizoen begon. Maar een week later in China was het alweer vloeken en tieren geblazen.

Mercedes en Ferrari domineren

De contouren van het nieuwe seizoen zijn al vrij snel duidelijk geworden: Mercedes met kopman George Russell heeft het uitstekend voor elkaar met de nieuwe regels. De Brit en collega Kimi Antonelli domineren de start, met beiden al een overwinning op zak. Het vorig jaar zo geplaagde en uitgelachen Ferrari zit er ook goed bij en maakt met Lewis Hamilton en Charles Leclerc een goede indruk. Regerend wereldkampioen Lando Norris zit er met z'n McLaren nog een stukje achter.

WK-stand coureurs

1. George Russell (Mercedes) - 51 punten

2. Kimi Antonelli (Mercedes - 47 punten

3. Charles Leclerc (Ferrari) - 34 punten

--------------------------------------------------

9. Max Verstappen (Red Bull) - 8 punten

Minder races door oorlog?

Het Formule 1-seizoen wordt ook geraakt door de onrust in het Midden-Oosten. De kalender is inmiddels ingekort, nu de races in Bahrein en Saoedi-Arabië in april definitief zijn geschrapt. Daardoor ontstaat er na de komende Grand Prix een langere pauze in het kampioenschap.

Constructeursstand

In de Formule 1 wordt er niet alleen een coureursstand bijgehouden, maar ook een teamstand. De punten van beide coureurs worden bij elkaar opgeteld om tot een klassement te komen. Verstappen moest het de laatste jaren, sinds het vertrek van Sergio Perez, vooral alleen doen voor Red Bull Racing. Tweede coureurs Liam Lawson en Yuki Tsunoda bezweken onder de druk en presteerden nauwelijks. Dit seizoen heeft Verstappen de Fransman Isack Hadjar naast zich na een uitstekend seizoen in de Racing Bulls, het zusterteam van Red Bull.

Mercedes gaat in dit klassement fier aan kop nadat het in de eerste twee races telkens met een één-twee over de finish kwam. Ferrari volgt als belangrijkste uitdager, maar moest vooralsnog genoegen nemen met een rol in de achtervolging. Red Bull heeft voorlopig het nakijken en ziet hoe de concurrentie het tempo bepaalt in de openingsfase van het seizoen.