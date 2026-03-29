Max Verstappen heeft er weer een frustrerende race op zitten. De Nederlandse Formule 1-coureur kwam tijdens de GP van Japan wel wat naar voren vanaf zijn P11-startpositie, maar sloeg vooral boos op zijn stuur toen een inhaalactie in de slotfase niet lukte. De regie miste die actie en dat tekende eigenlijk wel de kleurloze race van Verstappen op circuit Suzuka. Kimi Antonelli sloeg een dubbelslag in Japan.

Tijdens de Porsche Cup in het voorprogramma van de Formule 1 ging het helemaal mis in één van de befaamde bochten van het circuit Suzuka. Met een ogenschijnlijk klein tikje ging een auto dwars en vloog op hoge snelheid over de kop en in én door het metershoge hekwerk langs het asfalt. De auto schoot, nadat het hek was doorgebroken, nog meters door en raakte wonderwel geen tribunes of mensen aan de andere kant van het hek.

Paar minuten uitgesteld

De start van de Formule 1-race werd uitgesteld met tien minuten. Verstappen en zijn mede-coureurs moesten daardoor even wachten voor ze los konden op Suzuka. De eerste helft van de race was nog mooi voor de Nederlander. Hij vocht onder andere met Red Bull Racing-teamgenoot Isack Hadjar en steeg een paar plekken. Maar verder dan de achtste plek kwam de Nederlander lang niet.

Safety car en zorgen om Bearman

Halverwege de race ging het helemaal mis bij Oliver Bearman. De Britse Haas-coureur moest uitwijken toen Franco Colapinto met zijn Alpine uiterst traag op het circuit rondreed. Bearman kwam op volle snelheid aanrijden en kon zijn concurrent maar net ontwijken. Het zorgde er wel voor dat hij de controle over zijn auto verloor en keihard in de bandenstapel belandde. De zorgen om de 20-jarige Brit waren er, toen hij hinkend uit de auto kwam.

Gevecht met Pierre Gasly

Verstappen kon van de safety car profiteren en een gratis pitstop maken. Dat kon ook Kimi Antonelli van Mercedes, met ook Lewis Hamilton en Pierre Gasly. Dat was de doodsteek voor Verstappen, want de Nederlander reed zich klem achter de Fransman van Alpine en kwam hem maar niet voorbij achter P7. Dus werd Verstappen achtste en pakte hij vier schamele puntjes.

Klap op stuur

Een keer lukte het om Gasly te passeren, maar haalde de Fransman hem een paar bochten later weer in en sloeg Verstappen uit frustratie op zijn stuur. De vier punten komen bij de acht punten die Verstappen al had dankzij een zesde plek in Australië. Antonelli van Mercedes is de nieuwe leider in de WK-stand. Hij finishte voor de McLaren van Oscar Piastri, die voor het eerst dit seizoen racepunten scoorde.

Vakantie

Alle coureurs krijgen nu een onverwachtse vakantie van vier weken, omdat door de onrust in het Midden-Oosten de races in Bahrein en Saoedi-Arabië geschrapt zijn. Van1 tot en met 3 mei is de GP van Miami pas weer het eerstvolgende raceweekend.