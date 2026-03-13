'Max Verstappen komt in april niet in actie in Formule 1'

Max Verstappen zal in april niet in actie komen. De grands prix van Bahrein en Saoedi-Arabië gaan niet door. Dit vanwege de situatie in het Midden-Oosten met de oorlog tussen de Verenigde Staten en Israël en Iran.

Sky, dat over de uitzendrechten in de Formule 1 beschikt, meldt het nieuws op de website. Er zouden geen vervangende data voor de twee races komen. De racekalender wordt ingekort en omvat nu nog slechts 22 in plaats van 24 evenementen.

Oorlog tussen VS en Israël en Iran

De twee races kwamen op losse schroeven te staan na het begin van de militaire acties in het Midden-Oosten op 28 februari. De Formule 1 haastte zich bewust niet met maatregelen, in de hoop dat de situatie snel zou kalmeren. Inmiddels is de situatie alleen maar verergerd, waardoor er een streep door de grands prix wordt gezet.

Dat betekent dat er na de Grand Prix van Japan op 29 maart een pauze van meer dan een maand zal zijn tot de volgende ronde in Miami, begin mei. Bovendien zal het aantal races op de kalender dalen van 24 naar 22.

Sprintrace

Vrijdag was de kwalifcatie voor de sprintrace in China. Max Verstappen hield een slecht gevoel over aan de kwalificatie voor de sprintrace en de vrije training voor de Grote Prijs van China in Shanghai. "De hele dag was een ramp, qua tempo", aldus Verstappen op zijn website verstappen.com.

Verstappen zette twee keer de achtste tijd neer. "Ik had geen grip en ik denk dat dat het grootste probleem is. Geen grip en geen balans. We verliezen enorm veel tijd in de bochten, en daardoor ontstaan ​​er andere kleine problemen. Maar het grootste probleem voor ons is het bochtenwerk, dat is compleet mis. Op dit moment weet ik niet wat we kunnen doen, maar we zullen zien." De Brit George Russell start de sprintrace vanaf poleposition, voor zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Isack Hadjar, ploeggenoot van Verstappen, eindigde als tiende.

Formule 2

Voor de Formule 2 zijn de gevolgen nog groter. Coureurs daar zullen pas in juni weer in actie komen, bij de Grand Prix van Monaco.