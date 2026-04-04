Laurent Mekies, de teambaas van Red Bull Racing in de Formule 1, heeft beloofd dat de 'Bulls' een flinke stap vooruit zullen zetten bij de hervatting van het seizoen 2026 in Miami, begin mei.

Het team uit Milton Keynes kende een moeizame start van het seizoen. In de eerste drie races behaalden Max Verstappen en Isack Hadjar geen enkele top 5-klassering, zowel in de hoofdrace als in de sprint. De 'Bulls' liggen momenteel aanzienlijk achter op de topteams Mercedes, Ferrari en McLaren. Mekies is echter vol vertrouwen dat er na de onverwachte aprilpauze vooruitgang zal zijn.

'Al onze problemen in Miami opgelost?'

“Ik ben ervan overtuigd dat we de pauze zullen gebruiken om een goede stap voorwaarts te maken. We moeten diep in onze data duiken, de nodige simulaties uitvoeren in de windtunnel en simulator, om alles te doen wat we kunnen zonder te racen. Betekent dit dat we al onze problemen in Miami op magische wijze hebben opgelost? Nee. Maar nogmaals, ik ben ervan overtuigd dat het team de oorzaak van de problemen zal vinden en al in Miami zal beginnen met verbeteren", zei de Fransman na de GP van Japan.

'Stap terug gedaan'

“Ik denk niet dat we wonderen moeten verwachten wat betreft het dichten van onze aanzienlijke achterstand. Maar wat we wel willen zien, is een auto waarmee onze coureurs harder kunnen pushen, om dan te zien hoeveel we nog achterliggen. Al het andere zal pure ontwikkeling zijn tot het einde van het jaar. We denken zeker dat we in China een stap terug hebben gedaan, en dat meten we niet alleen ten opzichte van de topteams, maar ook ten opzichte van de middenmoot, die dichterbij is gekomen.”

'Daar moeten we aan werken'

Die pijnlijke conclusie noopt Mekies om snel een ommezwaai te vinden met het team, om de problemen van Verstappen en Hadjar grondig aan te pakken. “Ik denk niet dat dit alleen komt door het aantal bochten. Er zijn momenten, bij een bepaalde snelheid in de bochten en onder bepaalde omstandigheden, waarop we veel verliezen ten opzichte van wat we van ons pakket verwachten. Dus daar moeten we aan werken."