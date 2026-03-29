Oliver Bearman was zondagochtend slachtoffer van een harde crash tijdens de GP van Japan. De coureur van Haas reed op volle snelheid op Franco Colapinto af, die heel langzaam op het circuit van Suzuka rondreed. De pas twintigjarige Brit kwam er niet ongeschonden uit.

Bearman moest op het allerlaatste moment op volle snelheid corrigeren en raakte de controle over zijn auto volledig kwijt. Hij miste Colapinto van Alpine net, maar zijn auto stuiterde en gleed op hoge snelheid de bandenstapel in. Bearman bewoog al snel en leek in orde, totdat hij uit de auto stapte.

'Dit willen we niet zien'

Hinkend verliet Bearman de baan om zich bij de marshalls in een van de uitvalhavens te voegen. Met een van pijn vertrokken gezicht moest Bearman al snel gaan zitten en hij greep naar zijn enkel. Bearman moest blijven zitten, maar was dus wel op eigen kracht uit de auto gekomen. "Dit willen we niet zien", zeiden de Viaplay-commentatoren op zorgwekkende toon bij de beelden.

Het team van Bearman kwam al tijdens de race na een scan in het medical center met goed nieuws: "Er zijn geen botbreuken geconstateerd." Wel blijkt zijn knie flink geraakt. De impact van van de crash was volgens Haas maar liefst 50G.

Ollie has reported to be OK and sustained no fractures from his earlier crash. #HaasF1 #F1 #JapaneseGP — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 29, 2026

Safety car

Na de crash kwam de safety car de baan op, net nadat enkele toppers waren gestopt voor hun pitstop. Maar omdat Kimi Antonelli, Lewis Hamilton, Pierre Gasly en Max Verstappen nog even gewacht hadden, profiteerden zij van de situatie en konden ze gratis hun verplichte pitstop doen. Het was een puur geluk dat de top-drie en Verstappen konden profiteren, want het was liefst vijftien jaar geleden dat er voor het laatst een safety car tijdens de GP van Japan te noteren viel.

Verder was er weinig goed nieuws voor Verstappen, die na een tamelijk kleurloze reek als achtste over de finish kwam. De winst was voor de Italiaanse sensatie Kimi Antonelli.

Meer dan een maand pauze

Voor Bearman is de timing van zijn fysieke kwetsuur in ieder geval gunstig. Na de GP van Japan is er meer dan een maand geen race. De organisatie van de Formule 1 haalde door de onrust in het Midden-Oosten de races in Bahrein en Saoedi-Arabië uit de kalender. Daardoor wordt er pas begin mei weer geracet.