WK-stand Formule 1 na Grand Prix van Saoedi-Arabië: Max Verstappen vergroot het gat

Max Verstappen is het seizoen lekker begonnen. De Nederlander won de eerste twee races van het seizoen, zaterdag was hij de beste in Saoedi-Arabië. Dat betekent dat Verstappen zijn eerste gaatje al heeft geslagen in de jacht op zijn vierde wereldtitel.

Verstappen won al met overmacht de Grand Prix van Bahrein en ook in Saoedi-Arabië duurde het niet lang voordat hij de zege binnen had. En dat met al het gebakkelei achter de schermen bij Red Bull. Toch was er net als in Bahrein een één-tweetje; Checo Pérez eindigde wederom achter zijn teamgenoot Verstappen.

Punten waren er ook voor de debutant Oliver Bearman. Hij nam het plekje over van de zieke Carlos Sainz en werd knap zevende bij zijn debuut. Zijn teamgenoot Charles Leclerc werd derde en had de snelste raceronde.

WK-stand Formule 1 na Grand Prix van Saoedi-Arabië