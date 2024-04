WK-stand Formule 1 voor Grand Prix van Japan: Max Verstappen heeft zege nodig om eerste plek te behouden

Max Verstappen heeft onbedoeld de spanning in de WK-stand in de Formule 1 terug gebracht. De Nederlander won de eerste twee races, maar viel tijdens de derde race in Australië uit. Geen punten en dus kon de concurrentie aansluiten bij de regerend wereldkampioen. Bekijk hieronder de nieuwe WK-stand.

Het leek na de één-tweetjes van Red Bull in Bahrein en Saoedi-Arabië een eentonig seizoen te worden in de Formule 1. Maar na de Grand Prix van Australië, de derde race van 2024, is de spanning in ieder geval weer even terug. Max Verstappen viel uit, net als Lewis Hamilton. Carlos Sainz en Charles Leclerc maakten er een één-tweetje voor Ferrari van. Verstappen is nog wel de leider in het klassement, al scheelt het niet veel.

Carlos Sainz maakt dankbaar gebruik van uitvalbeurt Max Verstappen en wint in Australië Niet Max Verstappen, maar Carlos Sainz heeft zondag de Grand Prix van Australië gewonnen. De Spanjaard van Ferrari ging in de tweede ronde voorbij aan de Nederlandse Red Bull-coureur en reed onbedreigd naar de zege in Melbourne. Verstappen viel uiteindelijk al vroeg uit.

Straf Fernando Alonso

Door de uitvalbeurten van Verstappen en Hamilton en de crash in de laatste ronde van George Russell, konden een aantal coureurs hun eerste punten pakken. Kevin Magnussen en Yuki Tsunoda zijn nu van 'de nul' af. Fernando Alonso kreeg uren na de race nog een straf aan z'n broek van de stewards voor het veroorzaken van de crash van Russell. Hij zakte daardoor in de klassering van P6 naar P8. Lance Stroll en Yuki Tsunoda profiteerden.

Stewards geven Fernando Alonso flinke straf voor veroorzaken crash van George Russell Fernando Alonso heeft zondag uren na de GP van Australië nog een flinke straf gekregen van de raceleiding. De Spanjaard van Aston Martin zakte door de straf in de einduitslag van plek zes naar acht.

Komend weekend staat de Grand Prix van Japan op het programma. De afgelopen twee jaar was Verstappen daar de snelste. De race begint om 7:00 uur 's ochtends (Nederlandse tijd) op Suzuka. Alle overige tijden vind je hier.

WK-stand Formule 1 voor Grand Prix van Japan