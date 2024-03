Zlatan Ibrahimović meldt zich bij Grand Prix van Saoedi-Arabië, maar niet om Max Verstappen aan te moedigen

Zlatan Ibrahimović was een van de VIPs in de paddock tijdens de kwalificatie in Saoedi-Arabië. De Zweedse voetballegende kwam de coureurs aanmoedigen tijdens het tweede raceweekend van het seizoen. Viaplay kreeg hem voor de camera en Chiel van Koldenhoven wist er zelfs nog een woordje Nederlands uit te persen.

Ibrahimović spreekt naar eigen zeggen nog "een klein beetje" Nederlands. De gevierde voetballer speelde van 2001 tot 2004 bij Ajax. Toch is hij niet naar Jeddah gekomen om Max Verstappen aan te moedigen. Ibrahimovic is een fervent verzamelaar van exclusieve Ferrari's en juicht ook in de Formule 1 voor het team uit Maranello.

"Jammer dat we Sainz niet te zien krijgen, maar we krijgen wel Ferrari's te zien", lacht Ibrahimovic, die pas net was aangekomen. "Laten we hopen dat we een mooie race gaan zien, zonder gekke dingen."