Max Verstappen maakt zich op voor een zeer belangrijke Grand Prix van Mexico. De Nederlandse Formule 1-coureur hoopt verder in te lopen in de strijd om het wereldkampioenschap, maar zou wel eens tegengewerkt kunnen worden door het weer.

WeerOnline schrijft namelijk dat het er druppels kunnen vallen tijdens de kwalificatie én de race. In de eerste seizoenshelft was regen in het voordeel van Verstappen, omdat hij toen een langzamere auto had (dan bijvoorbeeld McLaren). Maar nu de viervoudig wereldkampioen weer de snelste op de baan lijkt te zijn, zal hij niet staan te springen om een regenbui.

Er komen namelijk andere factoren bij kijken als de kwalificatie onder natte weersomstandigheden worden verreden. De Formule 1-teams houden continu de weerradar in de gaten om te kijken op welk moment ze hun coureurs het beste naar buiten kunnen sturen. Een halve minuut te vroeg of te laat op de baan, kan je een hoop plekken schelen op de grid.

Droog begin van het weekend

De vrijdag in Mexico-Stad lijkt droog te zijn, maar er blijft een kleine kans op regen. Verstappen staat bij de eerste vrije training zijn stoeltje af aan rookie Arvid Lindblad, om hem wat ervaring op te laten doen in de hoogste autoklasse.

Daar komt de regen

Die kans op neerslag is groter op zaterdag. 'In de loop van de dag stijgt de kans op een bui', schrijft WeerOnline. 'Tijdens de kwalificatie, om 16:00 lokale tijd, kan het dus zeker zijn dat de coureurs af en toe rekening moeten houden met een nat circuit.'

Op zondag is er nog wat meer onzekerheid. De kans op regen is zeker aanwezig, maar de vraag blijft wanneer de druppels vallen. Gelukkig voor Verstappen staat hij bekend als rainmaster, bijvoorbeeld door twee uitstekende regenraces in Brazilië in het verleden.