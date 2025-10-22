De GP van Mexico krijgt in ieder geval op vrijdag een heel ander gezicht. Bijna alle teams kiezen voor nieuwe coureurs tijdens de eerste vrije training van komend weekend. Niet alleen Max Verstappen moet zijn stoeltje opgeven aan een rookie, maar ook acht collega's zijn hun vaste plek kwijt.

Niet alleen Max Verstappen slaat vrijdag de eerste vrije training bij de Grote Prijs van Mexico over. Nog acht andere vaste rijders in het kampioenschap van de Formule 1 staan in die sessie op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad hun zitje af aan een 'rookie'. Alle Formule 1-teams zijn verplicht een aantal keren per seizoen een jong talent te laten proeven van de Formule 1 in een vrije training.

Vervangers van grote namen

De eerste training in Mexico laat dus negen andere gezichten zien. De Brit Arvid Lindblad kruipt in de Red Bull van Verstappen, de Deen Frederik Vesti vervangt George Russell bij Mercedes, de Mexicaan Pato O'Ward stapt in de McLaren van Lando Norris, de Italiaan Antonio Fuoco neemt het stuur over van Lewis Hamilton bij Ferrari en de Brit Luke Browning krijgt de beschikking over de Williams van Carlos Sainz.

Veel nieuwe namen

Verder komen ook de Amerikaan Jak Crawford (Aston Martin), de Est Paul Aron (Alpine) en de Japanners Ryo Hirakawa (Haas) en Ayumu Iwasa (Racing Bulls) in actie. Met de negen nieuwelingen zijn ze bijna in de meerderheid tijdens VT1. De grid bestaat in totaal uit twintig coureurs. Namen die een andere keer plaats moeten maken zijn Charles Leclerc, Oscar Piastri, Kimi Antonelli en Nico Hülkenberg.

GP van Mexico

De eerste vrije training voor de GP van Mexico is vrijdag 24 oktober om 20.30 uur Nederlandse tijd. Tijdens Vrije Training 2 zijn alle gebruikelijke namen weer terug in de auto. Die is vrijdag op zaterdag om middernacht. De race is op zondag 26 oktober om 21.00 uur Nederlandse tijd. Let op je wekker, want zondagnacht gaat de klok een uur terug.