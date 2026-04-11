Rory McIlroy hikte jarenlang tegen het winnen van The Masters aan, maar afgelopen jaar slaagde de topgolfer daar eindelijk in na een zinderende ontknoping. De Noord-Ier kwam daarmee in een illuster rijtje van spelers die alle majors hebben gewonnen. McIlroy verdedigt deze week zijn titel en lijkt volledig bevrijd te zijn na zijn zege in 2025, want hij heeft een historische voorsprong halverwege het toernooi.

McIlroy ging na een ronde van 67 slagen (vijf onder par) op de eerste dag nog gedeeld aan de leiding, maar na de tweede dag stevent hij snoeihard af op een tweede zege op rij. De Noord-Ierse golfer sloeg na een tweede ronde van 65 slagen (-7) een gat van zes slagen met zijn eerste concurrenten. Niet eerder in de historie van de Masters nam een speler zo'n grote voorsprong na 36 van de 72 holes.

De 36-jarige McIlroy begon vrijdag nog niet eens geweldig aan de dag, want na elf holes had hij een score van -1 bij elkaar geslagen. Op de laatste zeven holes liet hij echter waanzinnig spel zien en maakte hij maar liefst zes birdies. Daardoor staat hij halverwege het toernooi nu op een score van -12.

Ter vergelijking: McIlroy eindigde vorig jaar aan het einde van het toernooi op -11. Hij won toen via een play-off van Justin Rose. McIlroy maakte daarmee een einde aan een lijdensweg van liefst elf jaar zonder majorzege. In al die tijd smachtte hij met name naar de zege op The Masters, want dat was de enige major die hij nooit had gewonnen.



Bevrijde McIlroy jaagt op meer historie bij The Masters

McIlroy lijkt dus bevrijd nu hij die ontbrekende titel eindelijk op zak heeft. De Amerikanen Patrick Reed en Sam Burns delen de tweede plaats met -6 en moeten dus zes slagen goed zien te maken op McIlroy.

De golflegende lijkt zo op weg naar een tweede achtereenvolgende zege op de Masters, iets wat in het verleden alleen werd gerealiseerd door legendes Jack Nicklaus (1965 en 1966), Nick Faldo (1989 en 1990) en Tiger Woods (2001 en 2002). Mocht dat McIlroy lukken dan verdient hij ook nog eens zo'n 4,2 miljoen dollar aan prijzengeld. Dat is omgerekend ruim 3,5 miljoen euro.