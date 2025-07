Topgolfster Charley Hull zorgde voor veel schrik op de golfbaan in het Franse Évian-les-baines. Ze zakte twee keer in elkaar en moest uiteindelijk per brancard worden afgevoerd. De oorzaak was opmerkelijk.

De Britse voelde zich al een tijdje niet lekker en moest af en toe gaan zitten op de golfbaan. Toch ging het mis en viel ze flauw. Na een medische timeout van een kwarties wilde ze toch weer verder spelen.

Ze was echter nog niet volledig hersteld en ging weer naar de grond. Daardoor besloot ze zich toch terug te trekken uit het toernooi. Ze is dus ook niet meer in de race voor het prijzengeld. Dat bedraagt zo'n 6 miljoen pond.

Virus

Hull was zichtbaar gefrustreerd. "Ik voelde me best goed, maar wel een beetje duizelig", zei ze. Bovendien had ze problemen met haar zicht. The Times denkt te weten wat ze onder de leden had. Hull zou al twee dagen kampen met een virus.

De 29-jarige is overigens niet de enige die een virus te pakken had in aanloop naar het toernooi. Ook Maja Stark, de kampioen van de US Open, en de Zwitserse Chiara Tamburlini waren ziek.

Hull kan wel weer een succesvol toernooi gebruiken. De nummer 19 van de wereld won sinds november 2024 geen enkel evenement meer. Daarvoor had ze al twee jaar lang geen overwinning meet geboekt.

Prioriteit

Ze lijkt ook niet alles voor haar golfcarrière over te hebben. Ze wordt vaak gespot op de baan terwijl ze een sigaret rookt. Bovendien vertelde ze aan Sky Sports dat golf niet haar prioriteit is, maat ze een ander doel heeft dit jaar. "Ik wil proberen om 5 kilometer onder 20 minuten te rennen aan het eind van het jaar. Nu doe ik daar 26 minuten over."