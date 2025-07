Dat Tadej Pogacar in de tijdrit liefst houder werd van drie truien, heeft voor flink wat commotie in de Tour de France gezorgd. Donderdag voor de start van de zesde etappe werd Jonas Vingegaard van team Visma | Lease a Bike ongewild het middelpunt van een opmerkelijk verhaal dat voor ophef zorgde bij de start.

De veelbesproken Deen van de Nederlandse wielerploeg heeft al geen lekkere eerste Tourweek en kreeg daar donderdag ineens een opvallend vervolg op. Pogacar startte in de gele leiderstrui, maar moest daardoor zijn bollentrui voor beste klimmer afstaan aan de nummer twee. Dat is UAE Team Emirates-ploeggenoot Tim Wellens, maar hij weigerde de trui. De Belg mag als nationaal kampioen kiezen wat hij aandoet en hij koos voor de Belgische driekleur.

Verboden sponsor, Vingegaard weigert

En dus moest de iconische bollentrui naar de nummer drie in het bergklassemet; Jonas Vingegaard. Daar was de Deen prima voor te porren, maar door een fout van Tourorganisatie ASO weigerde hij het shirt aan te trekken. Er stond namelijk een verboden sponsor (wedkantoor Betcity) op en als Vingegaard daarmee zou starten, zouden Visma en de sponsor een hoge boete riskeren van de Nederlandse Kansspelautoriteit. Sinds 1 juli is het namelijk verboden in Nederland om uitingen van wedkantoren te tonen.

Creatieve oplossing

Een nieuw bollenshirt bedrukken was geen optie, omdat de auto voor het materiaal al bij de finish bijna tweehonderd kilometer verderop was. De organisatie deed nog een ultieme smeekbede naar Wellens, zodat hij zou zwichten, maar de Belg van UAE Team Emirates bleef bij zijn standpunt om voor de Belgische kampioenentrui te kiezen. Uiteindelijk werd het 'verboden' shirt met een hoop creativteit dusdanig aangepast dat de sponsoren niet meer leesbaar zijn en trok Vingegaard het shirt schoorvoetend aan. De zesde etappe, een heuvelachtige, is inmiddels begonnen.

Veelbesproken Vingegaard

Vingegaard werd in het begin van de Ronde van Frankrijk geconfronteerd met een interview van zijn vrouw, die hard uithaalde naar Visma. De Nederlandse ploeg zou zich veel meer moeten focussen op de klassementsambities van de Deen en minder met randzaken. Vingegaard zelf reageerde venijnig en zette snel een punt achter het gedoe. In de tijdrit van woensdag leed hij sportief gezichtsverlies door op flinke achterstand van Tadej Pogacar en Remco Evenepoel te finishen.

