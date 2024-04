Dit is Tiger Woods: van golficoon en miljardair tot zwaar auto-ongeluk en vreemdgaan met 121 vrouwen

Hij is een van de grootste Amerikaanse sporters uit de geschiedenis: golfer Tiger Woods (48). De man die als eerste sporter miljardair werd, maar buiten de golfbaan ook naam maakte als vreemdganger. Neem in dit artikel een kijkje in het leven van Tiger Woods, die deze week meedoet aan The Masters.

Als het over golf gaat, komt Tiger Woods bijna altijd ter sprake. Zelfs als hij geen topfavoriet is. De Amerikaan is een sportman die bijna groter is dan de sport zelf. En dat is niet zo raar als je weet dat Woods als eerste sporter ooit miljardair werd.

Na zijn debuut als pro in 1996 veroverde Woods, die overigens werd geboren als Eldrick Tont Woods, razendsnel de golfwereld. Hij won dat jaar al twee toernooien, werd door Sports Illustrated's benoemd tot Sportsman of the Year en tekende befaamde contracten bij Nike en Titleist. Het waren op dat moment de duurste sponsorcontracten uit de golfgeschiedenis.

Meer dan honderd miljoen aan prijzengeld

In de jaren daarna ontwikkelde Woods zich tot een van de beste golfers uit de geschiedenis. Hij sloeg in totaal meer dan 110 miljoen euro aan prijzengeld bij elkaar. Dat lukte hem onder meer door maar liefst 15 keer een majortoernooi te winnen. Met dank aan al die overwinningen was hij vijftien jaar geleden de eerste sporter die miljardair werd, nog eerder dan bijvoorbeeld basketbalicoon Michael Jordan.

De laatste keer dat Woods een major won, was in 2019. Hij schreef toen The Masters op zijn naam. Het was zijn eerste major sinds 2008, want van zijn overmacht in de periode 2000-2009 is door de nodige problemen en randzaken weinig meer over.

Ook ongelofelijke cijfers als vreemdganger

Die problemen veroorzaakte Woods voor een flink deel zelf. Jarenlang was hij samen met de Noorse Elin Nordegren, totdat in 2009 duidelijk werd dat Woods zijn vrouw en moeder van zijn twee kinderen bijzonder vaak had bedrogen. Hij zou met liefst 121 vrouwen het bed hebben gedeeld toen hij nog een relatie met Nordegren had.

De twee gingen uit elkaar na een vechtscheiding, die Woods tientallen miljoenen euro's kostte. De escapades van Woods leverden onlangs nog een ongemakkelijk weerzien op toen Woods' zoon Charlie een golftoernooi won en vader en moeder daarbij aanwezig waren.

Ongemakkelijke ontmoeting Tiger Woods met ex-vrouw die hij bedroog met 121 verschillende vrouwen Een ontmoeting tussen Tiger Woods en zijn ex-vrouw heeft een ongemakkelijk beeld opgeleverd. Ze kwamen elkaar tegen nadat hun vijftienjarige zoon Charlie een golftoernooi won. Dat moest gevierd worden, maar erg sfeervol zag de ontmoeting er niet uit.

Woods had vervolgens in 2013 nog een relatie met de wereldberoemde skiester Lindsey Vonn, maar ook dat ging twee jaar later alweer uit. Ook tussen Woods en Erica Herman bleek er geen sprake van eeuwige liefde. Ze waren vanaf 2017 samen, maar die relatie eindigde in 2023.

Zwaar auto-ongeluk

En dan was er nog een zwaar auto-ongeluk waarbij Woods gewond raakte. Op 23 februari 2021 reed het sporticoon te veel hard en vloog hij in zijn SUV meerdere malen over de kop. Woods werd geopereerd aan enkele open breuken en een verbrijzelde enkel. Op het moment van de botsing, was Woods overigens herstellende van een rugoperatie. Daar was hij toen voor de vijfde keer aan geopereerd, want de nu 48-jarige kampte ook met veel rug- en knieblessures.

De auto van Tiger Woods na zijn crash in 2021 © Getty Images

Zijn rumoerige privéleven en de blessures zorgden ervoor dat Woods de afgelopen jaren nauwelijks indruk maakte op de golfbaan. Zijn carrière leek ondanks dat hij in 2017 weer volledig terugkeerde als golfer voorbij.

Totdat hij in 2019 zijn vijfde Masters won. Even was Woods, die na zijn overwinning nog werd onderscheiden door president Donald Trump, weer op een goede manier terug in de spotlights.

Tiger Woods krijgt van president Donald Trump de Medal of Freedom © Getty Images

Seksverbod richting The Masters

Hij is inmiddels geen favoriet meer, maar de komende dagen wordt er hoe dan ook naar Woods gekeken tijdens The Masters. Hij heeft er alles aan gedaan om optimaal aan het toernooi te verschijnen. Woods zou zichzelf namelijk een seksverbod hebben opgelegd. En dat is gezien de historie van de golfer misschien ook een goed idee.

Seksverbod voor golflegende Tiger Woods in aanloop naar The Masters Golflegende Tiger Woods doet volgende week mee aan The Masters, een van de vier grote toernooien van het jaar. De Amerikaan wil daar zo goed mogelijk presteren en dus probeert hij zich op een zo goed mogelijke manier klaar te maken voor het toernooi. Figuurlijk dan, want letterlijk komt daar niets van terecht.

The Masters is een van de vier majortoernooien en wordt van donderdag 11 april tot en met zondag 14 april gespeeld in Augusta. Woods won het toernooi in 1997, 2001, 2002, 2005 en dus in 2019.